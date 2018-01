Mose / Eliminato da Amici 17 dopo la sfida con i The Jab: "È stata una bellissima esperienza"

Eliminato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, Mose non rinuncia a rincorrere il suo sogno nel cassetto: ecco i suoi nuovi progetti musicali e l'inedito ormai a un passo da...

20 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Mose, eliminato dalla scuola di Amici 17

L'ultima sfida a squadre nella scuola di Amici 17, vinta per la seconda volta dal team del Fuoco, ha visto i concorrenti del Ferro salutare uno dei protagonisti più amati della stagione. Stiamo parlando di Mose, il cui nome è stato tirato in ballo proprio dai suoi insegnanti, a causa di una serie di dubbi sulle sue performance più recenti. L'allievo, di conseguenza, è stato costretto a sfidarsi con un altro talentuoso studente del talent, Alessandro dei The Jab, dando vita a un agguerritissimo duello che si è concluso con il verdetto sfavorevole nei suoi confronti. Mose, infatti, forse complice l'emozione, ha diverse volte sbagliato il ritmo del suo inedito, interrompendosi e ripartendo sul più bello, senza mai lasciarsi alle spalle la tensione per la sfida. Il suo sfidante, al contrario, è riuscito invece a esibirsi mantenendo la calma, ottenendo così il parere positivo degli insegnanti in sala. Ricco di commozione il suo discorso conclusivo, con il quale l'allievo ha ammesso di non aver seguito fino in fondo il suo obiettivo: "È stato un piacere provarci, sono cresciuto, ma non ho dato il massimo".

MOSE: IL MESSAGGIO SUI SOCIAL

"Il mio percorso ad Amici termina qui. È stata una bellissima esperienza che mi ha fatto crescere personalmente e artisticamente. Ora ho voglia di fare tanta musica e continuare il mio percorso con voi". È con queste parole che Mose, in un recente post sul suo profilo social ufficiale, ha detto addio alla sua avventura nella scuola di Amici 17. L'allievo, infatti, è stato eliminato contro Alessandro dei The Jab nel corso di un'agguerritissima sfida a due, dove gli insegnanti non lo hanno reputato all'altezza di continuare la sua avventura nel talent di Canale 5. Mose ha detto così addio al suo banco nella scuola di Canale 5 e alla possibilità di accedere al serale, ma, anche se lontano dal talent, l'ex allievo ha già annunciato il suo nuovo progetto. Il singolo dal titolo "Ho paura", infatti, è già a un passo dalla pubblicazione e i suoi fan sono già in attesa di ascoltarlo. A questo link è possibile visualizzare il messaggio condiviso da Mose sul suo profilo Instagram.

© Riproduzione Riservata.