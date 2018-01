Oroscopo di Paolo Fox di oggi 20 gennaio 2018 : sorprese per la Bilancia, Pesci smarriti

Paolo Fox, oroscopo di oggi, sabato 20 gennaio 2018. Previsioni del weekend segno per segno: Pesci smarriti, sorprese in amore per il segno della Bilancia. Crisi Gemelli.

20 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 20 GENNAIO 2018

Ora è arrivato il momento di andare ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele nel dettaglio. Lo faremo prendendo uno per uno tutti i segni zodiacali, a partire da Capricorno e Acquario. Per i nati sotto il segno del Capricorno questo è l'anno delle grandi decisioni. I rapporti ufficiosi diventano efficaci e allora si possono fare anche dei progetti insieme alle persone per le quali si prova qualcosa. Soluzioni per tutto il 2018 potrebbero arrivare già nella giornata di oggi che offre a tutti i nati sotto questo segno grandi risorse. Sono favoriti progetti familiari e matrimoniali. L'Acquario non riesce ad amministrare i soldi da solo e allora sarebbe il caso di iniziare a rivolgersi a una persona di fiducia per riuscire a far tornare i conti. Si vuole cambiare ambiente lavorativo ma adesso non è periodo di effettuare delle rivoluzioni. Il consiglio per questo weekend è di dedicarsi anima e corpo all'amore.

PER I GEMELLI EVITARE DI AGIRE D'ISTINTO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e muoviamoci verso i segni zodiacali che possono essere considerati né carne né pesce, seguendo sempre l'oroscopo di Paolo Fox. Lo Scorpione deve mettere alla porta tutte quelle storie d'amore che non funzionano. E' inutile portare avanti qualcosa che non c'è e che può portare a soffrire sia il segno che la persona che gli si è avvicinata. Si vive anche un periodo non eccezionale dal punto di vista fisico. Si devono recuperare energia e per farlo serve l'appoggio di qualcuno veramente speciale. Il Cancro sente sul collo il fiato dei nemici, la cosa brutta è che alcuni sono addirittura all'interno della sua famiglia. Il rischio è di ritrovarsi a dover superare momenti che sono veramente molto complicati e che possono portare anche a brutti litigi. Fiacco il segno dei Gemelli non vivrà il suo migliore weekend. Per le prossime quarantotto ore è raccomandabile cercare di essere prudenti, evitando di agire di istinto e rischiando così di trovarsi a passare dei guai davvero grossi.

SORPRESE IN AMORE PER LA BILANCIA, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di oggi, sabato 20 gennaio 2018, parte dai segni top e flop. Lo facciamo grazie alle parole di Paolo Fox durante la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. I Pesci vivono una sorta di smarrimento che gli impedisce di instaurare una relazione solida. Fin da troppo tempo infatti si vive in solitudine, senza riuscire a trovare le coordinate giuste per la felicità. Il Sagittario ha grandi risorse e sta riuscendo a sfruttarle come si deve, sicuramente meglio di quanto è capitato appena ventiquattro ore fa. Si deve frequentare più gente per cercare di trovare persone con cui condividere le proprie emozioni. Transito favorevole del sole nel segno della Bilancia. Si aprono nuovi orizzonti che possono regalare delle belle soddisfazioni. Venere non è più dissonante e questo vuol dire che anche in amore possono arrivare delle sorprese.

