POIROT: IL RITRATTO DI ELSA GREER/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi, 20 gennaio 2018)

Poirot: Il ritratto di Elsa Greer, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 20 gennaio 2018. Nel cast: David Suchet, Hugh Fraser, alla regia Paul Unwin. La trama del film nel dettaglio.

20 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

DAVID SUCHET NEL CAST

Il film Poirot: Il ritratto di Elsa Greer va in onda su Rete 4 oggi, sabato 20 gennaio 2018, alle ore 16.40. Una pellicola direttamente tratta dalla nona serie del ciclo dedicato all'investigatore belga più raffinato, intelligente, arguto e beffardo al mondo, monsieur Hercule Poirot che, nel 2005, l'Italia ne ha visto la messa in onda in prima TV. Questo film è tratto da uno dei romanzi più amati della giallista per eccellenza Agatha Christie. "Poirot (Agatha Christie's Poirot)" è una serie voluta per la TV dalla produzione britannica di London Weekend Television, i cui diritti in seguito furono acquistati dalla ITV Production and Agatha Christie Ltd, tredici stagioni di successo nel quale il piccolo ometto dai baffetti da faina, il detective Hercule Poirot, è interpretato dall'attore londinese David Suchet, conosciuto più che altro per questa serie ma protagonista anche di numerosi film tra i quali è doveroso ricordare il recente (2017) 'American Assassin', per la regia di Michael Cuesta e 'Un Mondo A Parte (A World Apart)', il quale, nel 1988 fu vincitore del Premio speciale, il Gran Prix della Giuria, durante il 41° festival del Cinema di Cannes. Ma l'attore inglese è anche una storica voce in patria nel doppiaggio di tanti film d'animazione come 'Giù Dal Tubo' o 'Arthur E Il Popolo Dei Minimei', ma anche doppiatore di Geppetto nel 'Pinocchio' del nostro Roberto Benigni, forse il Pinocchio per eccellenza. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

POIROT: IL RITRATTO DI ELSA GREER, LA TRAMA

La storia inizia in realtà quattordici anni prima, anno in cui la nobildonna Caroline Crayle fu impiccata in seguito a condanna per omicidio del marito, ricchissimo pittore inglese. Nel presente, la figlia Lucy, nonostante durante il processo nessuno dubitò mai della colpevolezza della madre, cerca una verità che per alcuni potrebbe essere scomoda e lo fa rivolgendosi all'unica persona in grado di ricercare la verità seguendone la scia invisibile con il naso di una faina dedita alla sconfitta del crimine, il detective Hercule Poirot. Ciò avviene perché, vivendo da parenti in Canada sin dall'età di sette anni, la piccola Lucy ricevette dal carcere una lettara della madre con poche parole dichiarandosi innocente e la figlia le crede. Divenuta adulta, cercherà la verità assieme al detective belga, la vicenda ruota attorno ad un dipinto che il padre stava ultimando nei giorni della sua morte, il ritratto della bella Elsa Greer, che in tanti avevano ragione di credere fosse la sua amante.

© Riproduzione Riservata.