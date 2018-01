RITA RUSIC/ L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori: che falsità sulle sue condizioni di salute! (Sabato Italiano)

Rita Rusic sarà ospite della prossima puntata di Sabato Italiano, il programma condotto da Eleonora Daniele e in onda su Rai 1, durante la quale parlerà di Vittorio Cecchi Gori.

20 gennaio 2018 Fabio Morasca

Rita Rusic a Sabato Italiano (Rai)

Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, sarà ospite della prossima puntata di Sabato Italiano, il programma in onda su Rai 1, condotto da Eleonora Daniele. L'ex attrice e produttrice cinematografica, sposata con il produttore cinematografico fiorentino dal 1983 fino al 2000, rilascerà una lunga intervista durante la quale parlerà naturalmente del suo matrimonio con Cecchi Gori, dal quale ha avuto due figli, Mario e Vittoria, del difficile divorzio che la coppia ha affrontato, del rapporto di entrambi con i loro due figli e soprattutto, delle condizioni di salute attuali del produttore che, come ricordiamo, lo scorso 25 dicembre, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova tuttora, a causa di un problema cerebrovascolare dovuto ad un'ischemia cerebrale. Ricoverato in condizioni gravi ma stabili, il produttore è stato tenuto in coma farmacologico per un giorno e, dal giorno successivo, è rimasto nel reparto di terapia intensiva.

RITA RUSIC: I MOTIVI DELLA NUOVA INTERVISTA

Per Rita Rusic, si tratta della seconda intervista televisiva nel giro di pochi giorni. Recentemente, infatti, l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è stata intervistata da Francesca Fialdini, durante una puntata de La vita in diretta, programma in onda su Rai 1. Rita Rusic ha svelato i motivi per i quali ha deciso di apparire nuovamente in tv con le seguenti dichiarazioni riportante dall'AdnKronos: "Ho scelto di andare in televisione a parlarne perché sulla salute di Vittorio sono state date tante notizie e tutte non precise, da persone che non lo hanno mai visto da quando è ricoverato, né tantomeno hanno potuto parlare con i medici che lo stanno curando visto che c'è la richiesta di privacy da parte nostra". Rita Rusic, quindi, spera che l'intervista che concederà a Eleonora Daniele possa mettere un punto alle voci che circolano attorno allo stato di salute attuale di Vittorio Cecchi Gori. Attualmente, la produttrice di origini istriane si sta dedicando a Vittorio Cecchi Gori insieme al figlio Mario.

LE DICHIARAZIONI DELLA RUSIC A LA VITA IN DIRETTA

Nella puntata de La vita in diretta durante la quale ha presenziato, Rita Rusic ha raccontanto nei dettagli il momento in cui le è arrivata la notizia del malore di Vittorio Cecchi Gori e il conseguente viaggio aereo, dagli Stati Uniti in Italia, insieme al figlio Mario, con l'angoscia di ricevere notizie di maggiore gravità una volta scesi dall'aereo. Rita Rusic e il figlio si sono subito recati in ospedale una volta atterrati in Italia. La produttrice ha anche condiviso le prime sensazioni che ha provato quando ha visto il suo ex marito in ospedale: "Ho avuto la sensazione di trovare un uomo abbandonato da tutto e da tutti, anche se poi fu lui ad aver abbandonato noi". Rita Rusic, nelle dichiarazioni rilasciate a Francesca Fialdini, ha anche dichiarato di aver ritrovato con Vittorio Cecchi Gori un rapporto fatto di leggerezza e positività, considerata anche la situazione non facile che il produttore sta vivendo. La Rusic si è scagliata anche contro coloro che hanno parlato a vanvera di Cecchi Gori senza mai nemmeno andare a trovarlo.

© Riproduzione Riservata.