ROSA FANTI/ Chi è la moglie di Carlo Cracco: ha sposato il re degli chef senza sapere cucinare

Rosa Fanti: la moglie di Carlo Cracco è 17 anni più giovane dello chef. Mamma di due bambini la cartterizza un particolare curioso: non sa cucinare.

Carlo Cracco e Rosa Fanti (foto da Instagram)

Adesso che il loro legame è diventato ufficiale, Carlo Cracco e Rosa Fanti sono ancora di più marito e moglie. Non che servisse il matrimonio al Palazzo Reale di Milano a nobilitare un'unione che va avanti da anni e da cui sono nati due bellissimi bambini, ma mettendola sul ridere si potrebbe dire che tutte le fan dello chef più amato d'Italia devono mettersi definitivamente l'anima in pace. Ma chi è Rosa Fanti? E come ha rubato il cuore di Cracco? Come riferisce marieclaire.it, tutto è nato durante un evento lifestyle 4 anni fa. I due si sono scambiati il numero e poi dei messaggi: due giorni dopo Cracco si è presentato allo studio di lei ed è bastato poco a mettere da parte l'importante differenza d'eta, 52 anni lui e 35 anni lei. Originaria di Santarcangelo di Romagna ma milanese d’adozione, Rosa Fanti ha avuto il merito di rendere più umana la figura di questo cuoco tutto d'un pezzo con il blog casacracco.it, aperto "per rispondere una volta per tutte alle due fatidiche domande che funestano la vita: “Chi cucina in casa tua?” e “Ma è davvero così cattivo?".

NEGATA IN CUCINA

Ma chi crede che Rosa Fanti abbia preso per la gola il suo Carlo Cracco andrà deluso. Come ha raccontato a instamamme.net, la moglie dello chef in cucina non sa che pesci prendere:" In cucina sono una frana. Penso che riuscirei a sbagliare persino un uovo al tegamino. Adesso che ci sono i bambini mi sto impegnando un po’ di più, ma anche a casa cucina sempre e comunque Carlo". Se tra i fornelli non sa muoversi con disinvoltura, però, lo stesso non si può dire dei social. La sua pagina Instagram è sempre molto aggiornata. E proprio poco fa Rosa ha pubblicato uno scatto che la ritrae, in abito da sposa, accanto al suo Cracco, subito dopo la cerimonia presieduta dal sindaco di Milano, Beppe Sala. Questo il commento della Fanti a margine della foto che potete vedere qui sotto:"Il meglio deve ancora venire #ioete #love". Una certezza, più che un auspicio...

© Riproduzione Riservata.