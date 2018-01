Sabato italiano/ Anticipazioni e ospiti puntata 20 gennaio: Rita Rusic e Matia Bazar

Sabato italiano torna in onda oggi, 20 gennaio, con una nuova puntata in cui gli ospiti vip saranno Rita Rusic e i Matia Bazar, di cosa si parlerà in trasmissione con Eleonora Daniele?

20 gennaio 2018 Hedda Hopper

Eleonora Daniele

Eleonora Daniele è sicuramente instancabile. Dopo il successo settimanale ottenuto con Storie Italiane, la conduttrice, ed ex gieffina, oggi tornerà in tv per una nuova puntata di Sabato Italiano. Il programma, nato sulle ceneri di Parliamone Sabato di Paola Perego, ci porterà a spasso di grandi e piccole storie che riscaldano il cuore e che ogni sabato riscaldano l'animo del pubblico. Dalle emozioni delle storie a quelle in musica c'è poca differenza e per questo salto, Eleonora Daniele ha pensato ai Matia Bazar per il suo pubblico. Saranno loro gli ospiti musicali della puntata di oggi, 20 gennaio, e con una grande esclusiva per il pubblico di Rai1 visto che proprio in studio presenteranno in esclusiva la nuova voce del gruppo. Naturalmente la band si lancerà poi in un medley dei loro più grandi successi, come sarà la cantante salita a bordo in questi mesi? Lo scopriremo oggi pomeriggio a partire dalle 16.45.

DALLA MUSICA DEI MATIA BAZAR A RITA RUSIC

I Matia Bazar non saranno gli unici ospiti di questa puntata di Sabato Italiano che oggi accoglierà in studio anche Rita Rusic, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Proprio a lei sarà dedicato un lungo spaccato di un'intervista in cui la produttrice si dice pronta a raccontare qualcosa in più del matrimonio con il noto produttore cinematografico, sul loro difficile divorzio e del rapporto con i loro due figli e farà chiarezza sulle reali condizioni di salute di Cecchi Gori, che proprio lo scorso 24 dicembre è finito in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per problema cerebrale. Non mancheranno danza, musica e divertimento con gli ospiti fissi del programma, ovvero l'imitatrice Emanuela Aureli e Maurizio Ferrini, alias signora Coriandoli.

