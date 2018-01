Sanremo 2018, il Festival di Claudio Baglioni/ Michelle Hunziker e Favino ai ferri corti? L’indiscrezione

Sanremo 2018, anticipazioni e news: manca sempre meno all'inizio della kermesse musicale, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino hanno già litigato? Le indiscrezioni.

20 gennaio 2018 Valentina Gambino

Sanremo 2018

Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino hanno litigato? La “coppia” salirà ufficialmente sul palcoscenico di Sanremo 2018 per presentare la kermesse musicale più attesa dell’anno al fianco di Claudio Baglioni, anche direttore artistico dell’intero programma. Secondo quanto si legge tra le pagine del settimanale Spy, in edicola da ieri con il suo nuovo numero, i due potrebbero essere già ai ferri corti: possibile? Scopriamo a seguire, cosa sarebbe accaduto. A quanto pare, il brillante attore si troverebbe in disaccordo con il linguaggio televisivo della conduttrice di Striscia la Notizia. Lui infatti, predilige un umorismo decisamente più tagliente ed impegnato in stile Paola Cortellesi oppure Virginia Raffaele. Probabilmente quindi, l’ironia un po’ nazionalpopolare della svizzera non sarebbe appieno nelle sue corde. A quanto pare, il famoso shooting che li vedrebbe anche protagonisti, non sarebbe saltato per la febbre del cantante romano, bensì perché si parla ancora di un ipotetico quarto conduttore da affiancare al terzetto. Michelle vorrebbe avere al suo fianco Ilaria D’Amico mentre Pierfrancesco preferirebbe una figura più in linea con il suo percorso, come ad esempio Sabrina Impacciatore.

Sanremo 2018, i duetti del venerdì sera

“Con la Impacciatore aumenterebbe l’influenza di Favino. E così la Hunziker, che è garanzia di ascolti, che ha le spalle larghe da reggere il peso mediatico del Festival come sta facendo da mesi, deve fare i conti con altri modi di pensare, con un direttore artistico che finora ha giocato per sottrazione, nel senso che ha sottratto a Sanremo le superstar internazionali e vuole un Festival fatto di ospiti italiani e di talenti assoluti. Ma non starà sottovalutando il talento di Michelle?”, si legge tra le pagine del settimanale Spy: come si concluderà questa spinosa faccenda? Nel frattempo, Baglioni in persona ha ufficializzato i duetti per l’attesa serata del venerdì. Con Le Vibrazioni ci sarà Skin, mentre Arisa accompagnerà Giovanni Caccamo. Alice canterà con Ron, Alessandro Preziosi si unirà al trio Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico. Inoltre: Serena Rossi con Renzo Rubino, Giusy Ferreri con il duo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Michele Bravi con la sua amica Annalisa, Anna Foglietta con Luca Barbarossa. Mario Biondi ha scelto i brasiliani Daniel Jobim e Ana Carolina, Red Canzian porterà Marco Masini e infine gli Elio e le storie Tese si uniranno ai Neri per Caso.

