TINA CIPOLLARI E GIORGIO MANETTI / È amore? Ecco l'indiscrezione sui loro incontri segreti (Uomini e donne)

Tina Cipollari e Giorgio Manetti sono innamorati? Secondo Spy, l'opinionista e il cavaliere di Uomini e donne si sarebbero incontrati segretamente a Viterbo.

20 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Tina Cipollari

Il matrimonio tra Tina Cipollari e Kikò Nalli è ufficialmente giunto al termine: dopo mesi di indiscrezioni e di rumors non confermati, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto rendendo pubblica la loro separazione. Dopo 12 anni di unione felice e tre figli, la bionda opinionista e il marito hanno pensato di condividere questa notizia anche con i propri fan e già si parla di un nuovo amore per la terribile Cipollari. La voce si era già diffusa qualche mese fa, anche se a molti era sembrata una fantasia assurda, priva di nessun riscontro nella realtà. Ma negli ultimi giorni, complice un articolo pubblicato sulla rivista Spy, essa è tornata ad essere di grande attualità. Secondo quanto riporta il settimanale, Tina Cipollari si sarebbe già avvicinata ad un altro uomo, molto noto al pubblico del Trono Over di Uomini e donne. Il fortunato sarebbe proprio lui, ovvero Giorgio Manetti, l'oggetto di desiderio di molte dame a partire da Gemma Galgani, che proprio nelle ultime settimane è tornata alla carica alla ricerca di una seconda possibilità.

Cosa c'è davvero tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti?

Secondo quanto riporta il settimanale Spy, Tina Cipollari e Giorgio Manetti si sarebbero incontrati a Viterbo, città di origine della bionda opinionista. Qui sarebbero stati pizzicati in un ristorante e successivamente anche alle terme, trascorrendo un pomeriggio all'insegna del relax. Il tabloid precisa infatti: "Un venticello pettegolo dice che il bel Giorgio, tanto corteggiato, amato e desiderato da Gemma Galgani, si sia incontrato di nascosto con Tina Cipollari (...) È possibile che tra i due sia scoppiata una piacevole amicizia e sarà forse questo il motivo della rottura del matrimonio tra Tina e Kikò Nalli?". Sarebbe un esito sorprendente per due personaggi costantemente sotto i riflettori dell'universo mariano. Ma come reagirebbe Gemma Galgani, nemica giurata proprio di Tina Cipollari (e forse ora ne abbiamo capito il vero motivo) davanti ad una simile notizia? La questione sicuramente è attesa da ulteriori sviluppi.

