Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma è uscita con Aaron? Rivelazione a sorpresa del gigolò! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over: Gemma Galgani è uscita a cena con Aaron? Arriva la rivelazione a sorpresa del gigolò: "La cosa la intriga!"

20 gennaio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Aaron

Nelle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha fatto un inaspettato quando particolare regalo a Gemma Galgani: nello studio di Canale 5 è arrivato Aaron, un gigolò. "Ho speso mille euro per farti passare una notte con lui, lo hai a disposizione da questa sera alle 21.30" ha dichiarato Tina ad una Gemma molto perplessa. Ma no, non si tratta di uno scherzo perchè Aaron - nome fittizio utilizzato dal gigolò per questioni di privacy - fa davvero questo lavoro ed è davvero a disposizione di Gemma. Così, molti telespettatori si sono chiesti se tra Gemma e Aaron ci sia stata un incontro galante dopo la puntata. Se inizialmente questa possibilità sembrava esclusa, le rivelazioni fatte dal gigolò aprono un nuovissimo scenario.

GEMMA DIMENTICA GIORGIO MANETTI CON AARON?

Sembra infatti che la Galgani (che ieri ha compiuto 68 anni) sia rimasta molto affascinata da Aaron, tanto da chiedergli un incontro. "Era felice di conoscermi. Mentre ballavamo mi ha chiesto se saremmo andati a cena insieme. - ha rivelato il gigolò al settimanale Nuovo Tv, per poi concludere - Mi sembrava interessata. E se dovesse chiamarmi nei prossimi giorni, io sono pronto a rivederla. Credo che l'idea la intrighi". Isomma, Gemma è dunque rimasta molto colpita dal regalo fattole dalla Cipollari; ma cosa ne penserà si tutto questo Giorgio Manetti? Di recente la Galgani e il bel cavaliere si sono riavvicinati in seguito alle varie sorprese della dama nel tentativo di riconquistarlo, e c'è addirittura chi in studio dichiara: "Secondo me non si son

