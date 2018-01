Uomini e Donne/ Anticipazioni, Nicolò Brigante pronto alla scelta: le parole che confermano! (Trono Classico)

20 gennaio 2018 Anna Montesano

Sembra essere ormai alle porte la scelta di Nicolò Brigante. Sin dall'inizio del suo percorso a Uomini e Donne, il nuovo tronista ha subito palesato una grande preferenza per una delle sue corteggiatrici. Lei è la bella Virginia Stablum, ex fidanzata di Ignazio Moser che ha fatto girar la testa a Nicolò Brigante ma anche ad altri ragazzi nello studio di Uomini e Donne, uno tra tutti Lorenzo Riccardi che non risparmia per lei complimenti. Virginia e Nicolò hanno finora avuto un percorso molto altalenante, durante il quale il tronista si è più volte lamentato del fatto che la corteggiatrice non riuscisse a mostrare la sua personalità e che quindi la loro fosse soltanto un'attrazione fisica. Le cose sono però notevolmente cambiate nel corso delle ultime settimane.

NICOLO' BRIGANTE "COTTO" DI VIRGINIA: L'AMMISSIONE DEL TRONISTA

In particolare, nell'ultima registrazione, le dichiarazioni di Nicolò sembrano confermare che la scelta sia ormai alle porte e che lei sia proprio Virginia. È dopo un'esterna in Spa con la bella Stablum che Nicolò Brigante sembra aver compreso i suoi veri sentimenti per la corteggiatrice: qui lui ammette di averla pensata molto e tra i vari complimenti i due si abbracciano e si baciano appassionatamente. In studio arriva l'inaspettata rivelazione: il tronista rivela di essersi accorto che il suo percorso sta cambiando e di avere un forte pensiero su Virginia che, come lui, dichiara di averlo pensato spesso. Dichiarazioni molto importanti che sembrano portare ad una conclusione quasi certa: Nicolò è molto vicino a fare il grande passo, che potrebbe arrivare anche nel corso della prossima registrazione!

