VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti 20 gennaio: Alessia Marcuzzi, Marco Bocci, Ligabue, Luca Onestini e Ivana Mr

Verissimo, anticipazioni e ospiti 20 gennaio: Alessia Marcuzzi, Marco Bocci, Claudio Gioè, Luciano Ligabue, Luca Onestini e Ivana Mrazova, Luca Capuano e Carlotta Logrego in studio.

20 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Verissimo - Silvia Toffanin

Nuovo appuntamento con Verissimo oggi, sabato 20 gennaio. Alle 16 su canale 5, Silvia Toffanin conduce una nuova puntata dello show del sabato pomeriggio, diventato ormai un appuntamento fisso per gli italiani. Tantissimi gli ospiti di oggi. Dopo aver raccolto le dichiarazioni dell’inviato Stefano De Martino prima della partenza per l’Honduras, Silvia Toffanin accoglierà in studio la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi. Per la prima volta, Luca Onestini e Ivana Mrazova raccontano in tv il loro amore, nato dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2017, Sarà poi la volta di Luciano Ligabue al cinema dal 25 gennaio con il suo terzo film da regista "Made in Italy". Per il ciclo “Liberi Sognatori”, saranno ospiti del talk show Marco Bocci e Claudio Gioè, protagonisti del film tv “Delitto di mafia – Mario Francese”, in onda domenica 21 gennaio, in prima serata su canale 5. Infine, Luca Capuano e sua moglie Carlotta Logreco racconteranno i momenti drammatici vissuti nel 2007.

LUCIANO LIGABUE SI RACCONTA A VERISSIMO: ANTICIPAZIONI 20 GENNAIO

Per la prima volta, Luciano Ligabue sarà ospite di Verissimo. Cantante, scrittore e regista, Ligabue, ai microfoni di Silvia Toffanin ha raccontato la sua carriera e il suo rapporto con il successo. Il rocker ha svelato di essere andato in crisi dopo che il successo ha cambiato totalmente la sua vita. “Ero abituato a portare a casa 1 milione di vecchie lire al mese” dice Luciano ai microfoni di Verissimo “Mi sentivo in colpa per il successo che avevo raggiunto, sono andato un po’ in crisi“. “Da bambino volevo fare l’attore. Volevo essere come Giuliano Gemma, perché nei film western era sempre quello buono. Dopodichè nella vita ho capito che è una cosa per la quale non sono proprio portato, non so recitare. Eventualmente sto meglio dietro la macchina da presa a dirigere gli altri”, ha spiegato Ligabue. Sul titolo scelto per il suo ultimo film “Made in Italy”, ha detto: “Mi sento profondamente italiano, amo tantissimo questo paese e non sopporto più tutti i difetti che questo paese non riesce a risolvere. Questo film racconta, tra le altre cose, il sentimento d’amore, ma anche di frustrazione, verso il nostro paese”.

