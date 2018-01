Valentina Verdecchi/ Amici 17, La ballerina vuole abbandonare la scuola: l’ultimo scontro con la Celentano

Valentina Verdecchi, la ballerina di Amici 17 si è scontrata ancora una volta con Alessandra Celentano; poi confessa la voglia di andare via ma viene fermata...

20 gennaio 2018 Valentina Gambino

Valentina, Amici 17

Nella scuola di Amici 17, i ragazzi in questa edizione non sanno darsi una regolata. Valentina Verdecchi per esempio, ha capito che puntare i piedi le servirà per restare in pista e fare parlare di lei. Ecco perché, ogni occasione è buona per fare letteralmente imbestialire la povera Alessandra Celentano che perde continuamente le staffe quando si confronta con lei. Nel corso del nuovo appuntamento del sabato pomeriggio, si parlerà anche della ballerina? La ragazza dopo essere stata rimproverata aspramente nel corso dell’ultimo daytime di ieri, ha paventato l’idea di abbandonare la scuola più talentuosa della televisione italiana. Tutti professori in questo periodo, hanno un diavolo per capello nei confronti degli scalmanati allievi e così, ancora una volta la Celentano si è scontrata con la giovane danzatrice. “Lo sai che non basta sculettare e avere dei bei capelli e un bel faccino?”, le domanda innervosita l’insegnante, al culmine di una sequenza di parole fortemente spiacevoli. Colpita dall’accaduto, la Verdecchi ha mostrato immediatamente il desiderio di abbandonare la scuola. Staremo a vedere cosa accadrà questo pomeriggio.

Amici 17: la crisi dopo l’ultimo daytime

“Eri completamente fuori musica”, sbotta la Celentano dopo averla vista danzare. Poi la lunga sfuriata: “Non dico che mi devi fare, perché è impossibile, quello che si dovrebbe, ma fammi vedere che metti in atto le correzioni di ieri, altrimenti la lezione di ieri non è servita a niente. (…) Come fai a migliorare? Tu hai capito l’importanza della danza classica? Hai capito l’importanza e la fortuna di essere qui?”, attacca la professoressa. Per poi regalarle il colpo di grazia: “Lo sai che questa è una mancanza di rispetto verso il maestro? (…) Lo sai che non basta sculettare e avere dei bei capelli e un bel faccino? (…) Bisogna studiare, bisogna lavorare, bisogna impegnarsi, bisogna dare per avere, noi qua stiamo solo dando”. Valentina prova a rispondere ma la furia della docente non si placa: “Io sto avendo una pazienza con te che tu non hai idea. (…) L’atteggiamento che tu hai mi dimostra che (…) non ti interessa, sei scocciata, non ti piace, ti rompi le scatole. Questo è quello che sembra da fuori. (…) Hai un atteggiamento negativo. (…) Poi passo per quella che rompe, che è cattiva, che è un mostro, ma forse i mostri siete voi e non io”. La ragazza poi, ha espresso la volontà di lasciare la scuola ma è stata fermata da Claudia: “Che ca**o fai, Vale? Rimettiti la divisa!”, le ha ordinato all’amica.

