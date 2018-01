Vittorio Ardovino/ Amici 17: riuscirà a superare l'esame e rientrare nella scuola?

Vittorio Ardovino è arrivato ad Amici 17 come il nuovo Stefano de Martino, secondo Garrison, ma tutto potrebbe finire presto: riuscirà a superare l'esame e rientrare nella scuola?

20 gennaio 2018 Hedda Hopper

Fino a qualche giorno fa Vittorio Ardovino era il favorito per il circuito del ballo ma adesso sembra tutto cambiato. Il ballerino che Garrison aveva confrontato con Stefano De Martino ammettendo di vedere in lui molte cose del napoletano, sembra ormai finito nei guai. Quattro coreografie (tra cui una della Celentano) lo dividono dal suo posto all'interno della scuola e sembra proprio che tra il pezzo di classico e quello di Goodson, Vittorio è convinto che il suo rientro ad Amici 17 sia sempre più lontano. Cosa succederà allora? In questa settimana, il ballerino si è preparato in sala proprio per affrontare l'esame che dovrà sostenere sabato e che gli permetterà di ritornare nella scuola o fare i bagagli per sempre lasciandosi questa avventura alle spalle. Rimane il fatto che i suoi fan continuano a sostenerlo, nonostante tutto, ma non è la prima volta che il ballerino deve affrontare un provvedimento disciplinare.

VITTORIO ARDOVINO PERDERÀ IL SUO POSTO?

Tra le lacrime, Vittorio ha scoperto che aver partecipato ai festini organizzati da Biondo, a base di Mariujana (secondo quanto rivelato dai giornali), gli è costato il posto nella scuola. Proprio nella diretta di sabato pomeriggio su Canale 5, Maria De Filippi ha annunciato che tutti i ragazzi di questa edizione sarebbero finiti in strada per raccogliere spazzatura e ripulire lo sporco presente in giro, mentre Vittorio, Nicolas e Filippo sono chiamati a sostenere l'esame per affrontare questo provvedimento disciplinare. Le prove non sono mancate in settimana così come non sono mancate le lamentele visto che, ritrovandosi seduto al tavolo insieme a Filippo, si è detto già sconfitto visto che anche le coreografie di Veronica Peparini e Garrison non sono molto facili. Veramente dovremo rinunciare a Vittorio?

