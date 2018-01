ALESSIA MARCUZZI/ Video, si esibisce nella posizione del ragno: "Il livello culturale è altissimo" (Verissimo)

Alessia Marcuzzi, ospite della puntata di ieri di Verissimo, ha parlato dell'Isola dei famosi, sfidando Silvia Toffanin in una improbabile posizione del ragno.

Alessia Marcuzzi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato diversi dettagli della prossima edizione dell'Isola dei famosi 2018, in partenza domani 22 gennaio su Canale 5. E tra un racconto e l'altro, non poteva mancare lo spazio a qualche scena divertente nella quale le due conduttrici si sono esibite nella scena del ragno, prima, e in quella del ponte, poi. Purtroppo però non tutto è andato come previsto e Alessia Marcuzzi è franata addosso all'amica, scoppianto in una risata. "Il livello culturale di questo momento è altissimo", tuona la Marcuzzi mentre la Toffanin precisa: "È il momento top della trasmissione". Tra risate e applausi divertiti del pubblico, la conduttrice dell'Isola dei famosi propone di passare alla 'morte del cigno' ma subisce un rifiuto della conduttrice di Verissimo (clicca qui per vedere il video di questo momento).

Alessia Marcuzzi a Verissimo: ecco come sarà l'Isola dei famosi

Insieme alla chiacchierata relativa alle mosse del cigno e del ponte, ieri pomeriggio a Verissimo Alessia Marcuzzi ha raccontato anche diversi dettagli della nuova avventura all'Isola dei famosi. Tanti gli spunti che renderanno il reality show imperdibile grazie ad un cast particolare, desideroso di mettersi alla prova e di dimenticare qualcosa del recente passato: "Sarà un'isola molto diversa dalle ultime edizioni viste, di cui però mantiene l’ambientazione, ovvero le incontaminate spiagge dell'Honduras. Il cast di quest'anno, poi, è particolarmente ricco e variegato, sono certa che ne vedremo delle belle e non mancheranno le sorprese". E non mancheranno i misteri, grazie alla complicità di misteriose presenze: "La chiameremo l'Isola dei Misteri perché si narra che sull’isola ci siano delle presenze e dei fantasmi come quello di una ragazza avvistata da altri naufraghi che cavalca in spiaggia. In più ci saranno delle telecamere nascoste che documenteranno anche l'inizio dell’avventura dei naufraghi, mio complice in questo caso è Stefano De Martino".

