ALICE MERTON/ La cantante di “No Roots” in concerto a Milano il 17 aprile (Che tempo che fa)

Alice Merton, cantante tedesca che è balzata nelle top ten con il singolo “No Roots”, farà tappa a Milano il 17 aprile. Questa sera sarà invece ospite di Che tempo che fa

21 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Alice Merton

È stato appena annunciato che Alice Merton, cantante tedesca che è balzata nelle top ten con il singolo “No Roots”, farà tappa a Milano il 17 aprile nel suo tour europeo, esibendosi alla Santeria Social Club. I biglietti saranno in vendita a partire da lunedì 22 gennaio. Per chi ancora non la conoscesse, questa sera ci sarà l’occasione di farlo attraverso Che tempo che fa: la trasmissione di Rai 1 l’avrà infatti tra gli ospiti. In studio canterà il suo singolo di successo, tratto dall’omonimo EP che ha conquistato il disco di platino in Germania e il disco d’oro in Francia e in Austria. Si tratta di un brano autobiografico, dato che in un’intervista a Tgcom24 la cantante ha spiegato che è cresciuta in Canada e a 13 anni è tornata in Germania (dove è nata), per poi trasferirsi a 18 anni in Inghilterra. “I miei genitori sono irlandesi e tedeschi. Quindi le mie radici sarebbero europee. Ma visto che sono cresciuta lontano dall’Europa e non ho avuto un posto da chiamare realmente casa perché ho girato di continuo in realtà non sono legata a nulla”.

ALICE MERTON, LA SCELTA DI CREARE UN’ETICHETTA

Nella stessa intervista, Alice Merton ha raccontato il perché abbia dovuto dar vita a una sua etichetta per poter pubblicare l’EP. “Abbiamo avuto molti incontri con diverse etichette, ma nessuna sembrava realmente interessata alla mia musica. La loro obiezione era sempre che la mia musica era troppo diversa in un mercato musicale normale e quindi sarebbe stato troppo rischioso investire su di essa. Così ho parlato con il mio manager e abbiamo deciso di fondare una nostra etichetta, dove fossi completamente libera”, ha detto. Una scelta che sembra essere stata azzeccata. Inoltre, ha detto di aver passato molto tempo in Toscana, in particolare a Siena. Ama quindi l’Italia e non vede l’ora di fare promozione da noi. Sicuramente, quindi, in questi giorni starà realizzando un suo sogno.

LA CARRIERA

Alice Merton è nata nel 1993 a Francoforte, ma già all’età di tre mesi era in Connecticut. La sua famiglia poco dopo si trasferisce in Canada e poi rientra, quando lei ha 13 anni, a Monaco di Baviera. Qui ha modo di familiarizzare con la lingua tedesca, prima di trasferirsi nel Regno Unito dove si diploma. Torna poi in Germania, dove si laurea come compositrice e cantautrice. Il successo del suo singolo “No Roots” le vale la vittoria agli European Border Breakers Awards. Dopo aver pubblicato l’EP “No Roots” sta lavorando al suo album. Ha dichiarato che il suo obiettivo non è fare musica che abbia successo in radio, ma che dia delle emozioni a chi l’ascolta.

© Riproduzione Riservata.