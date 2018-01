AMORE CRIMINALE/ Anticipazioni, Matilde D'Errico e Veronica Pivetti: violenza e dipendenza psicologica

Amore criminale, anticipazioni puntata 21 gennaio: Matilde D'Errico racconta le violenze psicologiche subite da Valeria. Veronica Pivetti quella di Patrizia, che ha rischiato di morire...

Sarà una puntata densa di significato quella di Amore Criminale in onda oggi, domenica 21 gennaio 2018, su Rai Tre a partire dalle 21:30. Nell'anteprima sarà Matilde D'Errico, autrice del programma, ad illustrare la storia di Valeria, una donna milanese che nella sua relazione - durata 7 anni - ha subito violenza e abusi di natura psicologica. Valeria, che lavora Valeria, come speaker radiofonica e scrittrice, ha tentato in molte occasioni di affrancarsi dal suo carnefice psicologico, senza riuscirci. Fino a quando ha capito che aveva bisogno di aiuto e si è rivolto ad un centro antiviolenza, a dimostrazione che ogni donna vittima di abusi - anche se non subisce violenze fisiche - può beneficiare del supporto di queste strutture per cercare di riappropriarsi della sua libertà.

La storia di Valeria, donna colta e autonoma, è sintomatica del fatto che la violenza di genere non riguarda per forza le categorie sociali più disagiate economicamente o quelle socialmente meno inserite. Chiunque può finire schiacciato, ma l'importante è trovare la forza e il coraggio di rialzarsi.

VERONICA PIVETTI E LA STORIA DI PATRIZIA

Dopo l'anteprima di Amore Criminale dedicata alla storia di Valeria, raccontata dall'autrice Matilde D'Errico, spazio a Veronica Pivetti, che parlerà della vicenda di Patrizia, una donna che ha rischiato di morire per mano dell'uomo di cui si era innamorata. Anche in questo caso il tema - esposto attraverso la docufiction - è quello della violenza psicologica e dipendenza affettiva. Patrizia ha poco più di 30 anni quando - con un matrimonio naufragato alle spalle e un bambino da allevare - decide di lasciare il Nord Italia e di tornare in Puglia, nella sua città natale, dove sa di potersi appoggiare ai suoi genitori in attesa di tornare indipendente a livello economico.

Proprio in questo momento conosce un uomo, sposato e con 3 figli, che si dice innamoratissimo di lei e disposto a lasciare la moglie. Le premesse sono ottime, ma le promesse disattese e presto Patrizia si rende conto che l'uomo di cui è innamorata è un superficiale egocentrico e violento. Patrizia decide di farsi forza e di lasciarlo, ma l'uomo reagisce perseguitandola con appostamenti e telefonate a tutte le ore. Un giorno, però, fa di peggio: arrivando ad investirla con la sua automobile. Patrizia, trascinata sull’asfalto per diversi metri, è viva per miracolo ed è tornata in piedi dopo moltissima riabilitazione. L'uomo che ha tentato di ucciderla è stato condannato a 14 anni di carcere, pena ridotta in appello a 8 anni.

