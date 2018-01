Alberto Angela vs Provincia di Belluno/ Le accuse dopo il servizio sulle Dolomiti: XXX

Alberto Angela vs Provincia di Belluno, le accuse dopo il servizio sulle Dolomiti: lo sguardo del divulgatore si è voltato solo sul versante di Trento, il Sindaco di Belluno si chiede perché

21 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Alberto Angela finisce sotto accusa per l'ultima puntata di Meraviglie andata in onda questa settimana e che ha trattato anche le Dolomiti. Il Sindaco di Belluno si è lamentato del fatto che sia stata esaltata la parte presente nella provincia di Trento, mentre siano state ignorante quelle che si estendono proprio a Belluno. Il Corriere della Sera ha sottolineato nella sua versione online però come il 46% delle Dolomiti si estenda nella provincia di Trento, mentre appena il 12.2% a Belluno. Nonostante questo il Presidente della Provincia Belluno, Roberto Padrin, ha parlato al Corriere delle Alpi, sottolineando: "Cercheremo di verificare il perché Meraviglie di Alberto Angela abbia preso questa scelta. Molti sostengono che Angela abbia citato solo il Trentino Alto Adige perché le due province hanno pagato e noi a questo non vogliamo crederci". Sicuramente a breve arriverà anche la risposta di Alberto Angela che vorrà dire la sua per difendere ovviamente il programma.

LA POLEMICA NATA DALL'ULTIMA PUNTATA DI MERAVIGLIE

L'ultima puntata di Meraviglie, programma condotto da Alberto Angela, ha scatenato una vera e propria polemica lanciata dal Sindaco di Belluno. Ma cosa ha trattato la scorsa settimana il noto divulgatore scientifico figlio di Piero Angela? La puntata di Meraviglie verteva soprattutto su Pisa e la splendida Piazza dei Miracoli, lanciata in apertura di serata. Come sappiamo però all'interno di ogni puntata si trattano altri argomenti ed è così che Alberto Angela si è portato ad ammirare altre situazioni tutte all'interno dei patrimoni dell'Unesco. Tra queste ovviamente c'è i Sassi di Matera e appunto le Dolomiti. Per quanto riguarda la catena montuosa però c'è stato uno sguardo approfondito al versante presente nella provincia di Trento, mentre sembra essere stata totalmente ignorata quella che si estendeva invece lungo la città di Belluno che ha poi scatenato appunto la polemica.

