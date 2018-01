Alex Belli e Mila Suarez / Replica a Katarina Raniakova: presenta la nuova fidanzata a Domenica Live

Alex Belli e Mila Suarez in diretta da Barbara d'Urso durante la nuova puntata di Domenica Live, l'ex attore di CentoVetrine parlerà anche della sua ex Katarina Raniakova.

21 gennaio 2018 Valentina Gambino

Tra le braccia di Mila Suarez, Alex Belli ha ritrovato la serenità. Il bello delle soap opera è tornato a sorridere e lo ha rivelato tra le pagine del settimanale Nuovo. Dopo la fine del suo burrascoso matrimonio, l'attore dagli occhi di ghiaccio aveva riferito: “Ho ritrovato il sorriso con questa ragazza favolosa. Volevo godermi un po’ la mia nuova condizione da single e invece è arrivata lei. È stato un fulmine a ciel sereno”. Dopo aver parlato ancora della fatica nel cercare di recuperare il suo matrimonio, ha poi deciso di voltare pagina con la giovane modella che in molti definiscono come la sosia di Belen: “La vita con lei è talmente bella che ogni giorno è una scoperta", ha confessato. Negli scorsi mesi, in onda da Barbara d'Urso, l'ex moglie Katarina Raniakova ha puntato il dito più volte contro la ex per un botta e risposta senza esclusione di colpi. Anche questo pomeriggio, sempre con Lady Cologno alla guida, l'ex naufrago de L'Isola risponderà ancora alla sua ex moglie e poi presenterà a tutti la sua attuale fidanzata.

Alex Belli risponde all’ex e presenta l’attuale

Al settimanale Vero, Alex Belli aveva invece parlato della somiglianza tra la sua fidanzata e Belen: "È vero ma non si arrabbia se la definiscono sua sosia. È onorata della somiglianza, ma ritiene che ciascuna debba fare la propria strada dimostrando di avere delle qualità", aveva confidato l'ex attore di Centovetrine. La sua storia con Mila è nata proprio subito dopo la fine del suo matrimonio e a tal proposito aveva affermato: "L'opinione pubblica si è fatta un'idea sbagliata di me, pensa che io stia un po' ballerino nelle faccende di cuore, ma non è così: sono un artista, vivo e mi nutro d'amore. Sono stato sposato otto anni e mi sono comportato sempre bene ma le cose possono finire". Un recente viaggio in vacanza alle Maldive, aveva fatto anche il giro di internet con gli scatti bollenti insieme alla fidanzata: “Fa parte del gioco e del mestiere di personaggio pubblico. Certo, a volte, la situazione diventa imbarazzante, non ti puoi muovere liberamente, devi stare sempre attento”. Staremo a vedere cosa dirà Alex Belli questo pomeriggio in onda da Barbara d’Urso nel corso della sua ospitata a Domenica Live.

