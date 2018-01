Amici 17 Ed.2018/ Nuova sfida a squadre, chi vincerà? Al via gli esame per il serale

Amici 17, anticipazioni e news: iniziano gli esami di sbarramento per gli allievi. Nuove eliminazioni in arrivo? Ecco chi avrà accesso al serale e chi no secondo il web.

21 gennaio 2018 Anna Montesano

Amici 17

Si fanno complicate le cose per gli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. La diretta di sabato è stata incentrata sugli esami dei ragazzi espulsi la scorsa settimana, conclusasi con due riammissioni - quella di Biondo e di Filippo Di Crosta - un'eliminazione definitiva (quella di Nicolas) e una sfida che è quella di Vittorio Ardovino che vedremo nel corso della prossima diretta. Non c'è stato tempo però per la sfida tra le due squadre, quella del Ferro e quella del Fuoco, che andrà però in onda lunedì su Real Time o nel corso dell'appuntamento su Canale 5 "Aspettando il serale". L'esito della nuova sfida servirà a scoprire quali saranno gli allievi che dovranno essere esaminati dalla commissione di canto di ballo, rischiando l'eliminazione. Inizia inoltre per i ragazzi di Amici 17 una fase molto complicata: gli esami di sbarramento.

AMICI 17, CHI ACCEDERÀ AL SERALE?

Come la maestra Alessandra Celentano ha voluto sottolineare nel corso della diretta di sabato, agli esami ai quali sono stati sottoposti i 5 ragazzi espulsi saranno presto sottoposti tutti. Non tutti gli allievi oggi presenti nella scuola di Amici 17 avranno infatti accesso al serale; ma chi rischia davvero e chi invece riuscirà ad accedere alla fase finale del talent? Dopo la visione delle ultime puntate del programma, inizia il toto nomi che da come certo al serale nomi come: Biondo, Carmen Ferreri, Emma, Einar, Nicole oltre ai ballerini Lauren, Bryan e Orion. Spulciando tra i commenti del pubblico, i ragazzi fortemente a rischio sarebbero invece: Luca Vismara, Grace, Vittorio, i Black Soul Trio e Claudia. Presto scopriremo non solo quali saranno i ragazzi ad avere accesso al serale, ma anche i nuovi coach della squadra Blu e di quella Bianca.

