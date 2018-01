BATMAN FOREVER/ Su Italia 1 il film con Val Kilmer e Tommy Lee Jones (oggi, 21 gennaio 2018)

Batman forever, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 21 gennaio 2018. Nel cast: Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey e Nicole Kidman. La trama del film nel dettaglio.

21 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film di fantastico nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST VAL KILMER

Batman forever, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 14,00. Una pellicola d'azione e fantastica che è stata affidata alla regia di Joel Schumacher e rappresenta la terza parte dell'epopa cinematografica dedicata al Batman, a cui seguie il sequel (Batman e Robin) diretto sempre dallo stesso regista. Gran parte dei fan hanno mostrato grande insofferenza per l'assenza di Tim Burton dietro la macchina da presa. Nonostante ciò, Batman forever ha riscosso un enorme successo sia tra il pubblico, in termini di incassi, che tra la critica. Il cast di attori principali del film è formato da Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, Chris O'Donnell e Michael Gough. Ancora una volta l'attore che veste i panni di Batman è un interprete diverso dalla pellicola precedente. Se in Batman - Il ritorno l'uomo pipistrello era interpretato da Michael Keaton, in Batman forever troviamo Val Kimer, attore statunitense apparso in Top Gun e Il santo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BATMAN FOREVER, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

Gotham City si appresta a festeggiare i 200 anni dalla sua fondazione. Per l'occasione, il sindaco è intenzionato ad eliminare ogni traccia di criminalità dalla circolazione, servendosi dell'aiuto di Harvey Dent e James Gordon. Purtroppo i loro piani non vanno a buon fine per via dell'enorme potere esercitato da Carl Grissom, uno dei criminali più temuti e stimati della città. Dalla parte della giustizia appare però un misterioso individuo mascherato, definito da tutti come Batman. Quest'ultimo, ogni notte cattura alcuni criminali della città per poi consegnarli alle forze dell'ordine. Le sue gesta attirano l'attenzione della stampa, in modo particolare della bella reporter Vicki Vale. Nel frattempo le attività di Carl Grossom, sembrano andare a gonfie vele. Il pericoloso criminale ha intenzione di eliminare uno dei suoi più fedeli collaboratori, Jack Napier, colpevole di aver tradito la sua fiducia. Quest'ultimo, però rimane vittima di un terribile incidente in seguito ad una brutale colluttazione con Batman. Napier rimarrà tremendamente sfigurato e, dopo essersi sottoposto ad una lunga serie di operazioni chirurgiche, assume il nome di Jocker. Poco dopo uccide Grossman ed assume il controllo dell'intera criminalità cittadina, pianificando il colpo del secolo. Nel frattempo Batman, alias Bruce Wayne, scopre che Jack Napier altri non è che l'assassino della sua famiglia.

