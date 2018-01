Boris Becker / Il tre volte vincitore di Wimbledon parla di Zverev, il suo erede (Che tempo che fa)

21 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Boris Becker (Facebook)

Il tre volte vincitore a Wimbledon Boris Becker, questa sera sarà ospite di Fabio Fazio nel consueto appuntamento domenicale di "Che tempo che fa". In questa occasione, il campione, noto per il suo stile di gioco spettacolare e per il soprannome "Boom Boom Backer", avrà la possibilità di parlare dei suoi successi nel mondo dello sport, con un focus sui protagonisti più interessanti del tennis di oggi. Di recente, l'ex tennista tedesco ha rilasciato alcune dichiarazioni su Alexander Zverev, colui che è considerato a tutti gli effetti il suo erede sul campo: "Gli altri giocatori ora sanno quale strategia devono adottare contro di lui per avere successo. La sua classifica mondiale è notevole considerando i suoi risultati ai Grand Slam". Secondo Becker, infatti, "Ha ancora margini di crescita. (...) Ma non bisogna aspettarsi che passi dal quarto posto al primo in sei mesi. Sarebbe irrealistico".

LA CARRIERA E LE VITTORIE SUL CAMPO

Ospite questa sera nel salotto di "Che tempo che fa", il campione Boris Becker ripercorrerà la sua straordinaria carriera nel mondo del tennis a cominciare da quando, nel 1984, divenne un professionista alla guida del coach Günther Bosch. Il suo primo successo arriva nello stesso anno, quando in coppia con Wojciech Fibak vince il suo primo titolo nel doppio al BMW Open di monaco di Baviera, mentre risale al 1986 il trionfo al Brussels Indoor in coppia con Slobodan Živojinovic. Nel 1987 viene eliminato al quarto turno degli Australian Open, ma poco dopo riesce a conquistare il primo posto al torneo di Indian Wells, battendo il rivale Edberg. Sempre nello stesso anno è il protagonista di una delle partite più lunghe della storia del tennis, dove gioca e vince contro John McEnroe in uno storico scontro da sei ore e ventidue minuti. Fra i suoi numerosissimi successi non possiamo non ricordare il trionfo del 1980 nei due tornei di Milano e Philadelphia, mentre risale al 1996 il suo ultimo Grande Slam.

