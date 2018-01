Bull 2/ Anticipazioni del 21 gennaio 2018: lo psicologo a confronto con un dubbio amletico

Bull 2, anticipazioni del 21 gennaio 2018, in prima Tv su Rai 2. Lo psicologo difende un'insegnante accusata di avere modificato il risultato di un test.

Bull 2, in prima tv assoluta su Rai 2

BULL 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, domenica 21 gennaio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Bull 2, in prima Tv assoluta. Si tratta del settimo, dal titolo "Machiavellismo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Bull (Michael Weatherly) viene raggirato da Marissa (Geneva Carr) perché accetti di incontrare un cliente, un giovane avvocato che ha bisogno del suo aiuto per portare avanti una causa. Zack (Michael Bonini) rivela solo in un secondo momento di essere il figlio di Allison (Ali Marsh), la primissima fidanzata del terapeuta ed oggi malata a causa di un'industria importante del paesino in cui vivono. I clienti di Zack hanno deciso inoltre di non accettare l'offerta della Warwick, ma che l'azienda costruisca una rete per l'acquedotto che blocchi la contaminazione in atto. Dopo un iniziale rifiuto, lo psicologo decide di accettare Zack come cliente solo per rivedere Allison.

Lungo il tragitto il ragazzo rivela inoltre di non aver mai portato avanti una causa in tribunale prima di quel momento. L'unica richiesta di Allison all'ex fidanzato è che incontri gli altri oppositori e che li convinca a non andare avanti con la class action. Bull invece intuisce di dover andare fino in fondo in seguito ad un malore della donna e sceglie di incontrare il direttivo della Warwick, svelando solo in un secondo momento a Zack che potrebbero concludere tutto senza dover parlare. Il ragazzo invece vuole che la madre testimoni, anche senza ottenere nulla, ma il terapeuta non è d'accordo e vuole vincere la causa anche per gli altri 25 querelanti. Durante la scelta della giuria, il leader del TAC trova in una donna tradita il primo giurato ideale, ma note che la controparte è felice della loro decisione. Chiede quindi al team di indagare, soprattutto per capire chi sia dalla loro parte e chi invece potrebbe aver mentito pur di portare alla vittoria la difesa. Più tardi, lo psicologo rivela ad Allison di essersi pentito per averla lasciata anni prima senza una spiegazione e che lei stessa potrebbe rappresentare un problema per la class action.

Ha scoperto infatti che non ha dichiarato la morte del bisnonno, avvenuto per un cancro ai polmoni, e che quindi ha mentito all'assicurazione. La difesa potrebbe sfruttare la sua posizione per far annullare la causa e per questo non crede che sia possibile farla testimoniare, ma Allison è determinata ad avere almeno una soddisfazione, a prescindere dall'esito del processo. Durante la prima udienza, il legale della Warwick riesce a mettere in luce le menzogne di un querelante, che ha falsificato le carte sulla propria malattia. Bull decide quindi di lasciare che Allison testimoni, per ottenere ciò che ha sempre voluto fin dall'inizio. Subito dopo la deposizione della donna, la difesa decide di patteggiare e di risolvere ogni controversia economica, ma Bull rilancia ed ottiene ulteriori vantaggi per Allison.

ANTICIPAZIONI DEL 21 GENNAIO 2018, EPISODIO 7 "MACHIAVELLISMO"

Nell'episodio di Bull 2 di questa sera, lo psicologo dovrà varcare i confini filosofici per difendere un'insegnante da pesanti accuse. Una giovane docente è stata infatti accusata di aver ceduto alle pressioni di un Procuratore e di aver falsificato intenzionalmente il test di un alunno. L'accusata riferisce di aver agito per dare una mano ad un ragazzo disagiato e dargli qualche opportunità in più, ma l'istituto in cui lavora la pensa diversamente. Le azioni dell'insegnante sono infatti gravi agli occhi del Consiglio, che non teme solo che l'evento possa compromettere il buon nome della scuola. Si sospetta che la donna abbia abusato della propria posizione e che non abbia valutato le conseguenze, nonostante il suo gesto sia moralmente encomiabile. Allo psicologo il difficile compito di stabilire tramite un test quale sia il confine fra morale e giustizia, fra ciò che è giusto e ciò che non lo è. Sembra che in questa nuova puntata non ci saranno nuovi sviluppi sul fronte romantico, una delle sottotracce più quotate di questa seconda stagione. Non è chiaro tra l'altro se il precedente incontro del protagonista con la prima fidanzata della sua vita possa portare ad un risvolto importante.

