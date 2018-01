C'è Posta per te/ Pagelle e video seconda puntata: Giulia Michelini si commuove

Il meglio e il peggio della seconda puntata di C'è Posta per te. Il video dell'abbraccio tra Giuseppe, i suoi figli e Giulia Michelin. Finale lieto per Ester e Daniele.

C'è posta per te

Ed eccoci con le pagelle della seconda puntata di C'è Posta per Te, che anche ieri sera si è confermata, con ogni probabilità, la trasmissione regina del sabato. Il programma di Maria De Filippi ha portato nelle case degli italiani due ospiti di prestigio come l'attore britannico Gerard Butler e l'attrice italiana Giulia Michelini. Il primo regala ad Alessandro e Serena un viaggio nel continente africano. Una storia strappalacrime quella del giovane Alessandro, che ha combattuto e vinto contro un brutto male per molti anni. Il futuro fa meno paura adesso, con Serena sempre al suo fianco ed un sogno pronto per essere realizzato. Tra i top della puntata non può mancare la storia di Giuseppe e dei suoi figli, di una famiglia stroncata dalla morte di Marisa, moglie e mamma. Giulia Michelini ha voluto dare il suo apporto ai ragazzi, suoi fan fin dalle prime puntate di Squadra Antimafia. L'attrice si è emozionata moltissimo e non è riuscita a trattenre le lacrime. Bella apparizione la sua: fresca, genuina e soprattutto sincera.

Maria De Filippi, la 'regina' della pace

Le emozioni non sono mancate a C'è Posta per Te. La seconda puntata ha regalato anche l'inaspettato abbraccio tra Calogero e sua figlia Marinella. La ragazza era scappata di casa da giovane per iniziare una love story con un uomo sposato. Un affronto troppo doloroso per Calogero, che non è mai riuscito a perdonarle questo comportamento poco etico, tanto da decidere di non vederla per anni. La sensibilità di Maria De Filippi è stata decisiva per una riconciliazione tra le parti, malgrado un'apparente freddezza finale. La magia non riesce alla conduttrice, quando introduce la storia di Fabrizio, Ilaria e Michelina. Quest'ultima vuole recuperare il rapporto col figlio, che non vede quasi cinque anni per via di un litigio con Ilaria, sua moglie. La poca forza d'animo del ragazzo e il forte carattere di Ilaria impediscono a Michelina di riabbracciare il figlio, che chiude la busta e manda all'aria un possibile chiarimento.

© Riproduzione Riservata.