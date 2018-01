COLOMBO: L'ULTIMA DIVA/ Su Rete 4 il film con Janet Leigh (oggi, 21 gennaio 2018)

Colombo: L'ultima diva, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 21 gennaio 2018. Nel cast: Janet Leigh e Petere Falk, alla regia Harvey Hart. La trama del film nel dettaglio.

il film giallo nel pomeriggio di Rete 4

PETER FALK NEL CAST

Colombo: L'ultima diva, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 16.50. Unapellicola di genere giallo e mistero che vede come sempre il tenente Colombo alle prese con uno spinoso caso da risolvere. La regia di questo episodio, è stata curata da Harvey Hart, mentre nel cast ad interpretate il tenente Colombo è sempre lo stesso Peter Falk che viene affiancato da Janet Leigh. Questo episodio, oltre alla trama come sempre ben concepita e al colpo di scena finale che tiene lo spettatore incollato allo schermo e alla fine sorpreso dalla conclusione, viene ricordato per diverse peculiarità, tra queste, troviamo l'abbigliamento del tenente Colombo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COLOMBO: L’ ULTIMA DIVA, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

In questo episodio, il primo della quinta stagione, vedrà coinvolto il tenente più famoso della tv americana in un'indagine relativa alla celebre ballerina e attrice Grace Wheele. Apprezzata da tutto il mondo dello spettacolo, l'attrice verrà messa sotto contratto nel corso dei suoi anni migliori in attività per realizzare un nuovo film musical, ovviamente nel ruolo di protagonista, malgrado sia ormai un'attrice più che matura. Questa decisione non lascia contento il marito della donna, Henry Willis, che si rifiuta di concederle un prestito in denaro volto a finanziare la produzione per poterla finalmente avviare sulla strada giusta. La decisione sembra costare caro al signor Willis, che all'indomani viene ritrovato deceduto in casa. Colombo, convocato d'urgenza presso la villa della coppia, si trova di fronte ad uno scenario inspiegabile, il cadavere del Signor Willis è rinvenuto nella sua camera da letto, ma non ci sono segni di effrazione di porte o finestre lasciati dall'assassino... Colombo dovrà affrontare una serie di prove per venire a capo della soluzione del problema, avendo più di uno scontro con il cameriere dei coniugi Willis.

