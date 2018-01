Carlo Cracco e Rosa Fanti/ Dopo le nozze: la neo sposa ironizza sull’abito strappato, “Come Marylin”

Carlo Cracco e Rosa Fanti si sono sposati: dopo dieci anni di fidanzamento la coppia è convolata a giuste nozze in quel di Milano con un divertente imprevisto che lei minimizza...

21 gennaio 2018 Valentina Gambino

Carlo Cracco e Rosa Fanti

Matrimonio con… sorpresa! “Il vestito strappato? Che imbarazzo, non voglio commentare oltre, la foto che ho postato oggi dice tutto”, commenta qualcuno: ma di chi si tratta? Naturalmente stiamo parlando di Rosa Fanti, la moglie di Carlo Cracco. Su Instagram infatti, ha postato il celebre scatto di Marilyn Monroe in “Quando la moglie è in vacanza”, con il suo mitico vestito bianco svolazzante, sollevato dall’aria della metropolitana. “Ops!”, scrive come didascalia la 35enne, e ricorda l’incidente dello scorso sabato pomeriggio in quel di Miano quando, un momento prima delle sue nozze, si è trovata quasi nella stessa situazione dell’icona hollywoodiana per eccellenza. Lo strascico del suo vestito infatti, è rimasto incastrato della scarpa di un bodyguard che inavvertitamente ha strappato il suo tessuto fino a mostrare le gambe della signora Cracco. La pierre di Santarcangelo di Romagna, ha vissuto lunghi attimi d’imbarazzo ma per fortuna, la gioia ha preso letteralmente il sopravvento sull’accaduto.

Carlo Cracco e Rosa Fanti si sono sposati: il primo incontro

Rosa Fanti è arrivata a Milano circa dieci anni fa e proprio nel corso di un evento, ha avuto il piacere d’imbattersi in colui che adesso è ufficialmente suo marito. La circostanza lavorativa è stato galeotta tra i due: “Io sono timida, per me è difficile stare davanti ai riflettori, vivere questa vita pubblica e parlarne”, afferma al telefono raggiunta dal Corriere della Sera. Durante una intervista lo scorso dicembre su Vanity Fair, Rosa definiva il loro incontro un vero colpo di fulmine: "Ci siamo guardati e capiti in tre secondi", aveva confessato. "Siamo molto diversi, ma complementari. Condividiamo tanto, lavoro e famiglia, ci confrontiamo spesso, ma siamo autonomi. Ognuno mantiene i suoi spazi", aveva poi precisato. Il 2018, per la famiglia Cracco, sarà un anno favorevole e pieno d’impegni: dal matrimonio, all’apertura del nuovo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele (“È la realizzazione di un sogno e della sua passione”), alla cura del nuovo progetto di Garage Italia in compagnia di Lapo Elkann (anche testimone di nozze dello sposo).

