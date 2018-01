Domenica In/ Anticipazioni: “Aspettando Sanremo”, ospiti Big e due Nuove Proposte (oggi, 21 gennaio 2018)

Domenica In, ospiti e anticipazioni puntata 21 gennaio: in attesa di Sanremo si riapre la lunga parentesi del Festival 2018 con altri due nomi delle Nuove Proposte e tanti Big.

21 gennaio 2018 Valentina Gambino

Domenica In, anticipazioni

Mentre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset andrà in onda il nuovo appuntamento con Domenica Live, spazio su Rai1 per la nuova puntata di Domenica In, con Cristina e Benedetta Parodi. Anche questa volta, la protagonista assoluta sarà la grande musica anticipando la 68esima edizione del Festival di Sanremo in partenza il prossimo 6 febbraio e condotto da Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Savino. Dalle 14, le sorelle della TV italiana apriranno le danze in attesa del Festival con la loro lunga parentesi dal titolo “Aspettando Sanremo”. Accanto a Cristina ci saranno anche grandi Big della musica che hanno reso la kermesse musicale unica negli anni. Interviste, scoop e racconti assolutamente inediti, arricchiranno ancora di più questo spazio. Con i loro indimenticabili ricordi, volti storici della canzone italiana daranno il loro prezioso contribuito per rendere unico questo momento, in attesa che l’evento inizi dal prossimo mese.

Tutti gli ospiti di Domenica In: anticipazioni

Questa settimana, tra gli ospiti di Domenica In, ci saranno Alessandro Canino con “Brutta”, gli Homo Sapiens, vincitori nel ‘77 con “Bella da morire” e Peppino di Capri, vincitore di ben due edizioni della memorabile kermesse, che canterà “Un grande amore e niente più”. Dalle canzoni che hanno reso unico Sanremo, si passerà anche ai giorni d’oggi con due volti provenienti dalla Nuove Proposte, stiamo parlando di: Mirkoeilcane e Leonardo Monteiro. A commentare questa lunga parentesi dedicata al Festival, ci saranno in studio anche il maestro Pinuccio Pirazzoli, Fabio Canino, Paola Maugeri, Angela Rafanelli e il giornalista Paolo Giordano, mentre Claudio Lippi rivelerà episodi e “leggende” delle scorse edizioni. Ospite speciale di questa puntata Edi Aringhieri, mamma di Andrea Bocelli. In studio con la giornalista, anche il conduttore Enrico Papi, volto leggendario di parecchi programmi d’intrattenimento, che si rivelerà senza filtri alle telecamere di Domenica In. Benedetta Parodi regalerà come sempre i suoi preziosi consigli di cucina con Lory Del Santo. Nella rubrica “Da Campione a Campione” Adriano Panatta intervisterà l’allenatore ed ex calciatore Dino Zoff.

