Domenica Live/ Anticipazioni: Alessandro Di Battista da Barbara d’Urso dopo Berlusconi (oggi, 21 gennaio 2018)

Domenica Live, anticipazioni puntata 21 gennaio 2018: quali gli ospiti di Barbara d'Urso? Alessandro Di Battista arriva su Canale 5 dopo la precedente ospitata di Berlusconi.

Barbara d'Urso torna puntuale su Canale 5 a partire dalle 13.55, in onda per ben cinque ore con la diretta di Domenica Live. Quali gli ospiti e le anticipazioni del nuovo appuntamento del dì di festa di oggi, 21 gennaio? La ruspante conduttrice napoletana ha anticipato che ci saranno ancora delle novità internazionali, dopo l’avvento della scorsa settimana della bombastica Allegra Cole che ha sollevato non poche polemiche da parte del Moige. “Il programma Domenica Live andato in onda ieri pomeriggio su Canale 5, durante la fascia protetta, è inaccettabile e diseducativo con contenuti che offendono la dignità di tutti i telespettatori”, aveva tuonato il Moige attraverso la sua nota ufficiale. Barbarella però, da Cologno non si è fatta minimamente intimorire e anche quest’oggi, sarà in grado di stupire i suoi telespettatori. Proprio nelle ultime ore, la conduttrice ha postato i soliti selfie sul web, così come le sue prove di danza tramite le Stories insieme alla ballerina Eleonora Scopelliti.

Alessandro Di Battista a Domenica Live

Naturalmente, ci sarà la lunga parentesi dedicata al talk show dove avremo modo di vedere i soliti opinionisti che riempiono la corte della d’Urso. Lorenzo Crespi ha annunciato tramite social che questa settimana sarà assente ma tornerà la prossima. Quindi potrebbe esserci spazio per volti noti come Karina Cascella e Antonella Mosetti. A questo punto, visto che proprio ieri Luca Onestini e Ivana Mrazova sono stati ospiti di Silvia Toffanin durante Verissimo, ci aspettiamo una possibile incursione anche nel salottino domenicale di Lady Cologno. Secondo ciò che riporta Libero Quotidiano: “Alessandro Di Battista è ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live. È la prima volta che il grillino va nella “tana” berlusconiana. Si parlerà di politica, viste le imminenti elezioni, anche se Di Battista non è candidato, ma sarà anche un’intervista a cuore aperto: Dibba è diventato recentemente padre e questo fatto lo ha molto toccato”. Dopo Silvio Berlusconi che ha praticamente giocato in casa, questo pomeriggio toccherà proprio al deputato del Movimento 5 Stelle.

