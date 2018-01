ENRICO BRIGNANO/ In teatro con “Enricomincio da me” pronto a girare l’Italia (Che tempo che fa)

Enrico Brignano sarà ospite questa sera della puntata di Che tempo che fa. L'attore romano è in questo periodo in teatro con uno spettacolo che porterà in giro per l'Italia

21 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Enrico Brignano

Per Enrico Brignano questo è un periodo certamente bello della vita. Varcati i 50 anni di età, l’attore romano è in tournée con il suo spettacolo “Enricominicio da me” che lo porterà in giro per l’Italia fino ad aprile. Inoltre, la sua piccola Martina sta per compiere un anno. E non si può certo dire che l’uomo non sia legato alla figlia, visto che ha anche già scritto un libro che la vede indirettamente protagonista. Questa sera Enrico Brignano sarà ospite di Che tempo che fa e certamente parlerà del suo spettacolo e del suo libro. Chissà che non torni a parlare, come ha fatto recentemente in radio, della possibilità che “Nessun dorma… tranne lei” (questo il titolo del libro) possa diventare un film o uno spettacolo teatrale. Ospite a Radio 105 ha infatti spiegato nei suoi pensieri di fatto lo era già. Nei primi giorni dell’anno, invece, Brignano ha posato la prima pietra di una struttura che ha contribuito a donare al Comune di Amatrice, pesantemente provato dai terremoti del 2016 e del 2017.

ENRICO BRIGNANO, LA CARRIERA

Enrico Brignano è nato a Roma nel 1966 e si è formato nell’Accademia per giovani comici fondata da Gigi Proietti. Si fa già notare nella prima edizione di “La sai l’ultima?” per la sua capacità di raccontare barzellette, ma è alla fine degli anni Novanta che diventa noto al grande pubblico grazie alla partecipazione alla fiction “Un medico in famiglia”. Nel frattempo lavora in teatro e allestisce il suo primo spettacolo “Io per voi un libro aperto”. Dirige il film “Si fa presto a dire amore” e prende parte anche a “South Kensigton”, dove recita al fianco di Rupert Everett. Nel 2007 conduce il quiz di Rai 2 “Pyramid” e comincia a far parte del cast di comici di “Zelig”. Nel 2014 conduce il programma “Il meglio d’Italia”, in onda su Rai 1, mentre nel 2013 doppia Olaf, il pupazzo di neve del film Disney “Frozen”. Dal 2014 la sua compagna è Flora Canto e nel 2017 è nata la loro bambina di nome Martina.

© Riproduzione Riservata.