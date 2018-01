Enrico Papi/ Di nuovo nella tv che conta, dopo le polemiche con Gerry Scotti (Domenica In)

Mentre infuocano ancora le polemiche con Gerry Scotti che ha accusato di plagio, Enrico Papi torna alla Rai come ospite di Domenica In oggi ecco di cosa si tratta

Enrico Papi

Enrico Papi è pronto a ritornare a Rai 1, in seguito ad un'assenza importante che lo ha tenuto lontano dal piccolo schermo e dall'Italia in generale. In seguito al suo debutto come concorrente a Ballando con le stelle, nella scorsa edizione, il noto conduttore di quiz a premi è impegnato per ora con Guess My Age - Indovina l'età, il programma di TV8 e prepara già il ritorno sull'emittente nazionale. Non si tratta tuttavia del Festival di Sanremo 2018, dato che Papi risulta fra i grandi assenti come Marco Carta e Orietta Berti, a cui è stata rifiutata la possibilità di partecipare alla kermesse. L'occasione sarà Domenica In, grazie alla sua nuova puntata che andrà in onda su Rai 1 questo pomeriggio, 21 gennaio 2018. Dopo aver fatto rivivere il suo celebre Sarabanda a colpi di "moseca" e tanti concorrenti storici, Enrico Papi non ha nascosto un forte fastidio per la presunta scopiazzatura ad opera di Gerry Scotti e del suo quiz The Wall. Secondo il conduttore, lo zio Gerry avrebbe infatti ricalcato la scelta di Guess My Age di far partecipare una coppia gay come concorrente, lasciando pensare di essere pioniere di quest'iniziativa. L'accusa è stata lanciata dal diretto interessato grazie ad un tweet, subito diventato virale.

LE ACCUSE A GERRY SCOTTI

Il carattere fumantino di Enrico Papi non è riuscito a rimanere nascosto nemmeno di fronte al suo grande sorriso. Il conduttore non è nuovo in fatto di attriti con colleghi e personalità di spicco e non si tratta solo del nuovo scontro virtuale che lo ha visto in un testa a testa con Gerry Scotti. In un'intervista a Fanpage, il conduttore ha spiegato di non essere mai stato amico del rivale televisivo, proprio perché hanno sempre fatto lo stesso identico lavoro e si sono ritrovati quindi a dover competere l'uno con l'altro. Non si tratta di una novità per Enrico Papi e le sue note vicissitudini con Beppe Grillo, di cui ha parlato in una recente intervista a TvTalk, il programma condotto da Massimo Bernardini su Rai 3. Si tratta di un evento storico, che risale ai tempi di Papi Quotidiani: in quell'occasione il conduttore ha ripreso con la propria telecamera il comico mentre stava nuotando nelle acque della Costa Smeralda, ricevendo in cambio una reazione furibonda. Papi comunque sembra aver apprezzato il comportamento di Grillo, dato che "ha voluto farmi un favore. Io ho fatto due puntate grazie a lui".

© Riproduzione Riservata.