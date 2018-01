FABIO FULCO/ Dopo la rottura con Cristina Chiabotto si confessa da Barbara D'Urso (Domenica Live)

Fabio Fulco sarà ospite di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5. L'attore parlerà della fine della relazione con Cristina Chiabotto.

Fabio Fulco sarà uno degli ospiti della puntata odierna di Domenica Live, il contenitore domenicale condotto da Barbara D'Urso, in onda su Canale 5. L'attore napoletano parlerà della fine della sua lunga storia d'amore con la showgirl e conduttrice Cristina Chiabotto. Nelle ultime settimane, Fabio Fulco è stato protagonista di un gossip che, curiosamente, riguarda anche la conduttrice di Domenica Live. Stando a quanto pubblicato da Novella 2000, infatti, Barbara D'Urso e Fabio Fulco si sarebbero visti durante una festa a privata tenutasi a Milano. Il settimanale ha commentato con queste parole: "I due hanno parlato lungamente e poi ci è scappato anche un bacio. Solo amicizia o qualcosa di più?". Sicuramente, la D'Urso e Fulco parleranno in studio anche di questo gossip che li riguarda. Come già anticipato, Fulco è reduce dalla fine della storia d'amore con la Chiabotto, iniziata nel lontano 2005, quando i due si incontrarono durante un'edizione di Ballando con le Stelle, durante la quale erano entrambi concorrenti.

FABIO FULCO: LE DICHIARAZIONI DI CRISTINA CHIABOTTO

La relazione tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco è durata circa dodici anni. Presumibilmente, l'attore napoletano, davanti a Barbara D'Urso, commenterà anche le dichiarazioni della sua ex fidanzata che, nel recente passato, ha parlato a lungo con i media della fine di questa storia d'amore. L'ex Miss Italia ha svelato i motivi per i quali ha deciso di lasciare Fabio Fulco, aggiungendo di soffrire molto per il fallimento di questa storia d'amore. Con le seguenti dichiarazioni, la Chiabotto, in primis, ha smentito di essere "allergica" al matrimonio e ai figli: "A fine luglio, Fabio mi ha detto: “Hai una vita troppo movimentata e io non non sono più la tua priorità”. Mi sono messa a piangere, gli ho detto che non sono più sicura di nulla e che dovevo staccarmi. Se non avesse posto il problema forse sarei rimasta con lui. E avrei sbagliato". Anche Fulco ha commentato la fine della relazione con la Chiabotto, non nascondendo la sofferenza e ribadendo il desiderio di formare al più presto una famiglia.

