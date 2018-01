Fabrizio e Ilaria contro Michelina/ C'è posta per te 2018, figlio e nuora chiudono la busta: pubblico furioso!

Fabrizio e Ilaria contro Michelina a C'è posta per te 2018, figlio e nuora chiudono la busta alla donna ma il pubblico è furioso: "È una vergogna!"

21 gennaio 2018 Anna Montesano

Fabrizio e Ilaria contro Michelina a C'è posta per te 2018

La storia di Fabrizio e Ilaria, chiamati a C'è Posta per te dalla madre di lui, la signora Michelina, ha sollevato le furie dei telespettatori. La donna, accompagnata dal suo figlio minore, ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per riappacificarsi con suo figlio Fabrizio e con sua nuova Ilaria, che non vede da 4 anni. La donna è in lacrime quando rivede suo figlio e la moglie che intanto sono diventati genitori di una bambina che non ha potuto più vedere. Gli animi però si scaldano immediatamente, quando Ilaria inizia subito con l'accusare la donna di essersi comportata molto male parlando in modo scorretto di lei con altre persone. Michelina però si scusa e più di una volta e fa appello a suo figlio Fabrizio - che il fratello trova "succube" della moglie - e ancora a Ilaria, ricordandole che anche lei è una mamma. La donna però interviene subito, sbottando "Spero di non diventare mai come te però!" e poi, rivolta al marito, aggiunge "Ho avvisato lui di ammazzarmi se divento come te".

IL PUBBLICO DI C'È POSTA PER TE CONTRO ILARIA: "VERGOGNA"

Parole forti che fanno colpo sul pubblico in studio e a casa e vengono aggravate dalla scelta della donna di non voler aprire la busta. Ma ancora più grave, per il pubblico a casa, è il fatto che anche suo figlio sia della stessa idea. "Non me la sento ora, devo decidere io quando voglio rivederla", parole dure per Michelina, che crolla in lacrime quando Ilaria e suo figlio Fabrizio lasciano lo studio senza salutarla. Furioso il pubblico a casa, che tuona contro la ragazza: "Questa nuora è vergognosa....ammette che è rimasta volutamente incinta nonostante fossero disoccupati entrambi e voleva che la suocera fosse contenta. Poi vieta alla nonna di vedere i nipoti....che vergogna!!!"

© Riproduzione Riservata.