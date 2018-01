HEARTBREAKERS - VIZIO DI FAMIGLIA/ Su Rai Movie il film con Sigourney Weaver (oggi, 21 gennaio 2018)

Heartbreakers - Vizio di famiglia, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 21 gennaio 2018. Nel cast: Sigourney Weaver, Jennifer Love Hewitt, Ray Liotta e Jason Lee. Il dettaglio.

21 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film comico in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST SIGOURNEY WEAVER

Heartbreakers - Vizio di famiglia, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 22.45. Unapellicola comica che è stata diretta da David Mirkin ed è stata interpretata da Sigourney Weaver, Jennifer Love Hewitt, Ray Liotta e Jason Lee. Le due attrici co-protagoniste (madre e figlia nel film) sono molto note al pubblico televisivo e cinematografico. Sigourney Weaver, che in Heartbreakers - Vizio di famiglia è Maxine "Max" Conners, è una delle attrici hollywoodiani più amate al mondo, resa celebre dal ruolo di Ellen Ripley della saga cinematografica di Alien. Jennifer Love Hewitt è invece nota per essere stata la protagonista del famosa serie tv drammatica intitolata Ghost Wheesperer, che in Italia è stata trasmessa su Rai Due e Rai 4. Il film ha ottenuto recensioni positive dalla critica ed ottimi riscontri in termini di incasso dal pubblico. Accanto a Sigourney Weaver, Jennifer Love Hewitt, in Heartbreakers - Vizio di famiglia troviamo anche Jason Lee (Jack Withrowe), attore americano principalmente noto per la serie tv My Name Is Earl, in cui veste appunto il ruolo di Earl. Numerosi sono poi i film a cui ha preso parte nel corso della sua carriera, tra questi, ricordiamo Big Trouble - Una valigia piena di guai, Dead Sexy - Bella da morire, Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero. È poi apparso in tutti i film della saga cinematografica dedicata ad Alvin superstar. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HEARTBREAKERS - VIZIO DI FAMIGLIA, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Le protagoniste della storia sono Max (la madre) e Page (la figlia), due astute truffatrici specializzate nel sedurre uomini ricchi e di successo per poi abbandonarli e ripulire i loro conti bancari. Il loro piano è molto semplice. Mentre Max convola felicemente a nozze con il riccone di turno, Page interviene seducendo il suo nuovo papà. In questo modo Max ottiene una rapida e lauta ricompensa legata al divorzio per giusta causa. Un giorno scoprono di aver contratto un ingente debito con lo Stato. Max e Page sono così ridotte sul lastrico e con soli 1000 dollari decidono di recarsi in una località di super lusso, piena di uomini ricchi e single. Mentre Max avvista la sua nuova preda, Page finisce per innamorarsi di un affascinante barista.

© Riproduzione Riservata.