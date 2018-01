HUNGER GAMES - IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 1/ Su Italia 1 il film con Jennifer Lawrence (oggi, 21 gennaio)

Hunger games - Il canto della rivolta: Parte 1, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 21 gennaio 2018. Nel cast: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, alla regia Francis Lawrence.

21 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film fantastico in prima serata su Italia 1

NEL CAST JENNIFER LAWRENCE

Hunger games - Il canto della rivolta: Parte 1, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 21.20. Un nuovo capitolo della saga cinematografica di Hunger Games che è stato diretto nel 2014 da Francis Lawrence che, ha curato anchela regia del film precedente e del sequel. Nel cast ritroviamo gli attori che hanno interpretato i protagonisti principali della storia, ovvero, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks e Julianne Moore. A vestire i panni della protagonista femminile, Katniss Everdeen, è Jennifer Lawrence attrice americana resa nota proprio dalla saga di Hunger Games. Grazie ad altre sue apparizioni cinematografiche prestigiose come ne Il lato positivo - Silver Linings Playbook, si è aggiudicata un Golden Globe e un SAG Award. Per via della storia complessa ed articolata che caratterizza il terzo romanzo a cui si ispira Hunger Games - Il canto della rivolta, la produzione del film decise fin da subito di suddividere la trasposizione cinematografica in film differenti, entrambi diretti da Francis Lawrence. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

HUNGER GAMES - IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 1, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Il film riprende esattamente dal finale del capitolo precedente, con Katniss che si risveglia nel nuovo distretto 13. Dopo quanto accaduto nell'ultima edizione degli Hunger Games, la giovane è ormai diventata un vero e proprio faro di speranza per tutti gli abitanti dei distretti. Plutarch Heavensbee gli propone così di diventare il vero ed unico simbolo della rivoluzione. Katniss, ancora provata per quanto accaduto nell'arena dell'ultima edizione dei giochi, decide di non accettare. Tutto cambia quando la giovane fa visita al distretto 12, il luogo in cui è nata e cresciuta. La sua casa è stata completamente rasa al suolo dall'esercito di Capitol City e dopo aver assistito ad un'intervista rilasciata da Peeta, Katniss cambia finalmente idea. Il piano è quello di registrare una serie di video propagandistici che incoraggino gli abitanti dei distretti a ribellarsi alla dittatura imposta da Capitol city.

