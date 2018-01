IL BURBERO/ Su Iris il film con Adriano Celentano e Debra Feuer (oggi, 21 gennaio 2018)

Il burbero, il film in onda su Iris oggi, domenica 21 gennaio 2018. Nel cast: Adriano Celentano, Debra Feuer, Jean Sorel e Angela Finocchiaro. La trama del film nel dettaglio.

21 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Iris

NEL CAST ADRIANO CELENTANO

Il burbero, il film in onda su Iris oggi, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola comica che è stata diretta nel 1986 da Castellano e Pipolo mentre nel cast troviamo Adriano Celentano, Debra Feuer, Jean Sorel, Angela Finocchiaro, Mattia Sbragia e Peppe Lanzett. Il film Il burbero, è stato realizzato in seguito ad una vero e proprio turbine di polemiche che ha investito il rapporto lavorativo tra Celentano ed i registi Castellano e Pipolo a causa dell'insuccesso riscosso dalla loro precedente collaborazione cinematografica. Non a caso, Il burbero, è stato l'ultimo film in cui Adriano Celentano collaborò assieme alla coppia di registi. Nel cast figura anche Debra Feuer, attrice americana nota per le sue apparizioni in pellicole come La regina dell'inferno e Homeboy ed in serie televisive del calibro di Miami Vice e Starsky & Hutch. Nel 2009 è stata intervista dalla rivista Mirror. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL BURBERO, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Il film inizia con Mary Cimino, affascinante cameriera newyorkese, suo marito è appena entrato in possesso di un patrimonio milionario che cambierà per sempre le loro vite. L'uomo le chiede di partire subito e di prendere un volo di sola andata per l'Italia. La giovane donna non riesce a credere alle parole del marito e pazza di gioia fa di tutto per salire sul primo volo disponibile. Grazie alla sua avvenenza ed a un pizzico di fortuna, Mary riesce ad accaparrarsi un biglietto per Firenze che l'avvocato Tito Torrisi decide di cederle (l'uomo è solito acquistare sempre due biglietti). Quando Maria atterra a Firenze trova, però, ad attenderla una brutta sorpresa. Suo marito, assente in aeroporto, farà finta di non averla mai conosciuta. La donna è disperata, isolata e spaventata in una città che non conosce. L'unico ad aiutarla sembra essere l'avvocato Torrisi al quale la donna ha accidentalmente sottratto un bagaglio...

