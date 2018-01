IL COMANDANTE E LA CICOGNA/ Su Canale 5 il film con Valerio Mastandrea (oggi, 21 gennaio 2018)

Il comandante e la cicogna, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 21 gennaio 2018. Nel cast: Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher, alla regia Silvio Soldini. Il dettaglio.

21 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Canale 5

NEL CAST VALERIO MASTANDREA

Il comandante e la cicogna, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 23,20. Una pellicola di genere commedia realizzata in Italia nel 2012 dalla casa cinematografica Lumiere & Company assieme alla Ventura Film e alla RSI - Radiotelevisione Svizzera. La regia è stata affidata a Silvio Soldini il quale ha offerto il proprio contributo anche per il soggetto e la sceneggiatura assieme a Doriana Leondeff e Marco Pettenello. Il montaggio è stato eseguito da Carlotta Cristiani, la scenografia è stata realizzata da Paola Bizzarri mentre nel cast figurano Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher, Claudia Gerini, Luca Zingaretti, Giuseppe Battiston e Giuseppe Cederna. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL COMANDANTE E LA CICOGNA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Leo è un idraulico romano rimasto vedovo dopo pochi anni di matrimonio. Per lui le giornate non sono semplicissime in quanto chiamato ad occuparsi del proprio lavoro e dei suoi due amati figli, Elia e Maddalena. Proprio quest’ultima sarà motivo di grande preoccupazioni per via di un cattivo costume abbastanza diffuso tra i giovani dell’odierna società. Infatti, il suo ex fidanzato a sua insaputa ha girato un video mentre facevano l’amore. Terminato il loro rapporto sentimentale l’ex fidanzato per ripicca ha pensato bene di pubblicare su internet il video arrecando alla povera Maddalena grandissimi problemi sociali. La ragazza non sapendo come fare per ottenere la cancellazione del video si è vista costretta nel raccontare ogni cosa a suo padre il quale dopo la rabbia iniziale e vista la scarsa collaborazione dell’ex in tal senso, decide di rivolgersi ad uno studio legale, quello dell’avvocato Malaffano per ottenere un congruo risarcimento danni e per far togliere il video. Nello studio del dottor Malaffano, Leo fa la conoscenza di Diana, una giovane artista alle prese con continui problemi economici che non le permettono di pagare il fitto mensile dell’appartamento presso il quale vive. Leo e la stessa Diana si ritroveranno coinvolti in un ulteriore problema in quanto per pagare la parcella del potente avvocato accetta di fare da prestanome per conto dello stesso avvocato in un affare di compravendita di un importante immobile. Naturalmente il povero Leo sarà oggetto anche di problemi di natura legale. Intanto, Elia fa la conoscenza di stringe amicizia con il padrone di casa di Diana, assieme al quale si occupa di problemi di natura ambientale.

