Isola dei Famosi 2018/ Francesco Monte confessa: "Ho già legato con una naufraga, è straordinaria!"

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news. Francesco Monte ammette: "Ho giù legato con una naufraga del gruppo, lei è una donna straordinaria!" Ecco chi è.

21 gennaio 2018 Anna Montesano

Mancano ormai poche ore all'inizio della nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2018. Tutti i naufraghi sono sbarcati in Honduras ma gli occhi del pubblico sono puntati soprattutto su uno dei nuovi protagonisti: Francesco Monte. Prima di partire, l'ex tronista di Uomini e Donne ha concesso un'intervista al settimanale DiPiù ed è qui che Monte ha svelato come è stato scelto per l'isola: "Quando mi hanno contattato per propormi di fare L'Isola dei Famosi sono scoppiato di felicità. Avevo proprio bisogno di vivere un'esperienza simile. Ho bisogno di stare da solo, lontano da tutto e da tutti, di ricominciare". Francesco Monte, protagonista del gossip degli ultimi mesi per la fine della sua relazione con Cecilia Rodriguez, ha anche raccontato di aver trovato già una complice tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018. "Ho già legato molto con Nadia Rinaldi, è una donna straordinaria. - ammette Francesco Monte a DiPiù, e aggiunge - Sono convinto che diventeremo molto amici".

ISOLA DEI FAMOSI 2018: FRANCESCO MONTE E L'INCONTRO CON STEFANO DE MARTINO

Francesco, però, svela di avere bisogno anche di altro: "Sa, non si come dirle, ma ho proprio bisogno di trovare una persona con cui aprirmi, ma ho anche bisogno di ritagliarmi qualche momento con me stesso. E una isola sperduta sperduta certamente ti offre questa possibilità" conclude l'ex tronista. Ma all'Isola dei Famosi, Francesco ritrova un volto amico, Stefano De Martino, che come lui ha avuto una storia d'amore con una Rodriguez. Francesco si dice davvero molto felice di questa presenza: "Quando ci siamo visti in previsione della partenza, ci siamo fatti un sacco di risate. - racconta Monte - Stefano e io siamo molto amici e pazienza se ci accomuna questo destino sfortunato in amore, da ex delle sorelle Rodriguez... saranno la nostra ombra anche sull'Isola... E, quando ho saputo che c'era, mi sono detto: 'Meno male, un volto amico'. Insomma, lo reputo un segno del destino. Sarà davvero una esperienza straordinaria che intendo godermi anche spiritualmente" conclude.

