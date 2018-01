LA MARCIA DEI PINGUINI/ Su Italia 1 il film diretto da Luc Jacquet (oggi, 21 gennaio 2018)

La marcia dei pinguini, il film documentario su Italia 1 oggi, domenica 21 gennaio 2018. Nel cast i doppiatori: Charles Berling e Romane Bohringer, alla regia Luc Jacquet.

21 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film documentario nel pomeriggio di Italia 1

ALLA REGIA LUC JACQUET

La marcia dei pinguini, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 16.15. Una pellicola di genere documentaria che ha appassionato milioni di grandi e piccini in giro per il mondo. Stiamo parlando de La marcia dei pinguini, il docu film ideato da Luc Jacquet che ne ha curato anche la regia. La trama del film racconta la temeraria avanzata di una colonia di pinguini imperatore che, annualmente si spostano dall'oceano verso zone più fredde, per accoppiarsi e crescere i propri cuccioli. La narrazione (che si sofferma principalmente sulla storia di una coppia di pinguini che darà alla luce uno splendido cucciolo), alterna momenti di spensieratezza e leggerezza a scene di grande malinconia legate ad eventi drammatici. La marcia dei pinguini ha rappresentato un vero e proprio evento mediatico internazionale, suscitando interesse ed ammirazione in ogni parte del globo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA MARCIA DEI PINGUINI, LA TRAMA DEL FILM DOCUMENTARIO

Dopo circa un decennio di distanza dall'uscito del primo cortometraggio dedicato alla traversata dei pinguini imperatore, in questo nuovo progetto, Luc Jacquet decide di concentrare l'attenzione sulla storia di un piccolo cucciolo di pinguino. La creatura poco dopo essere venuta alla luce, viene indirizzata dai suoi genitori ed educato in modo tale da riuscire a sopravvivere e fronteggiare le avversità della vita. Dovrà quindi imparare a procurarsi del cibo da solo, riuscendo a nuotare a temperature glaciali e proibitive. Mentre il cucciolo di pinguino imperatore prosegue nel suo lento ed affascinante processo di apprendimento, lo spettatore può ammirare lo straordinario paesaggio dell'Antartide grazie a riprese subacquee ed aeree mozzafiato.

© Riproduzione Riservata.