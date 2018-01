LEONARDO MONTEIRO/ Lo show con "Bianca”, il brano di debutto a Sanremo 2018 Nuove Proposte (Domenica In)

Fresco debuttante al prossimo Festival di Sanremo 2018 nella sezione Nuove Proposte con il brano Bianca, Leonardo Monteiro, di origine brasiliana, è tra gli ospiti di questa sera

21 gennaio 2018 - agg. 21 gennaio 2018, 11.30 Morgan K. Barraco

Leonardo Monteiro

Leonardo Monteiro è pronto a debuttare al Festival di Sanremo 2018 con il suo brano Bianca, la sua scelta per presentarsi nella sezione Nuove Proposte. Il cantautore di origini brasiliane ha deciso di ambientare il video ufficiale della canzone sul lago di Varese, dove assume il ruolo di protagonista al fianco dell'attrice Elena Gancheva. Le riprese sono inoltre state realizzate anche grazie all'uso di un drone, che ha permesso una visione aerea della spettacolare location. Quest'oggi, domenica 21 gennaio 2018, vedremo Leonardo Monteiro fra gli ospiti di Domenica IN, in onda su Rai 1, nel consueto spazio di "attesa" verso il Festival in dirittura d'arrivo. Il cantautore si trova a pochi passi dal suo debutto a Sanremo, dove ha intenzione di portare con sé un messaggio d'amor e di speranza proprio grazie alla sua Bianca. Le parole dello stesso artista a Il Giorno parlano chiaro: il suo intento è di interpretare "questo forte messaggio" grazie alla storia di una relazione romantica finita a causa di un tradimento, un messaggio di speranza che metta al centro l'amore prima ancora delle relazioni, in un contrasto fra l'eternità del primo e la fugacità delle seconde.

IL DEBUTTO A SANREMO

Marco Ciappelli è la firma del testo di Bianca, il brano sanremese di Leonardo Monteiro e già in rotazione radiofonica in queste settimane. Sarà questa la canzone con cui il giovane artista classe '90 tenterà di battere gli altri sette rivali che si presenteranno per la categoria Giovani di Sanremo 2018. In questi giorni, Monteiro sta aumentando l'impegno per prepararsi al grande evento e per ultimare il suo nuovo album che verrà distribuito subito dopo la kermesse. In un'intervista a Periodico Daily, il cantante ha sottolineato come sia entusiasta di aver conosciuto Ciappelli e Vladi Tosetto nel corso dei provini di Area Sanremo, un evento che gli ha dato l'opportunità di presentarsi al Festival con un brano firmato da un autore che vanta la collaborazione con altri grandi artisti del panorama musicale italiano come Giorgia. Dopo aver concluso la sua esperienza con Amici di Maria De Filippi, Monteiro è pronto a mettersi in gioco in questa sua nuova esperienza, con la speranza di portare a casa una vittoria "perché porto in gara una bella canzone e perché me lo merito".

CHI È LEONARDO MONTEIRO

Nato a Roma nel '90, Leonardo Monteiro trova spazio in una famiglia composta da due ballerini brasiliani, che gli permettono di entrare in contatto con la musica fin dalla più tenera età. Studia in seguito danza alla Scala di Milano e inizia la prima parte della sua carriera come ballerino, esibendosi in teatri italiani, francesi e svizzeri. Ad appena 15 anni debutta come solista nello Sferistero di Macerata, sotto la guida di Gheorghe Iancu, ed il successo registrato in questa nuova occasione gli vale un ingaggio all'Arena di Verona. Tre anni più tardi partecipa al programma Amici di Maria De Filippi nella categoria Danza, riuscendo a farsi notare per le sue abilità nei balli contemporanei. Dopo aver trascorso due anni a New York, riprende ad esibirsi anche come cantante e partecipa a spettacoli come il Motown Generation e Special Stage, una rassegna ideata per beneficenza e a favore dei pazienti dell'Istituto dei Tumori di Milano.

© Riproduzione Riservata.