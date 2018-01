Lory Del Santo/ "Sulle molestie sto con gli uomini, accuse delle donne schifose e violente!" (Domenica In)

Lory Del Santo sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In, contenitore domenicale di Rai 1. L'attrice sarà ospite della rubrica "A casa di..." con Benedetta Parodi.

21 gennaio 2018

Lory Del Santo sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale di Rai 1 condotto da Cristina Parodi con la partecipazione di Benedetta Parodi. L'attrice e showgirl veronese sarà protagonista della rubrica "A casa di..." durante la quale Benedetta Parodi si reca nella casa di un ospite vip per cucinare insieme a lui. Molto spesso ospite dei programmi condotti da Barbara D'Urso, Pomeriggio Cinque e Domenica Live, per quest'occasione, quindi, Lory Del Santo si farà intervistare dalla "concorrenza". Lory Del Santo, tra l'altro, ha già parlato recentemente di cibo proprio durante una recente puntata di Pomeriggio Cinque. La creatrice e regista della web serie The Lady, infatti, ha spiegato come si è rimessa in forma dopo le grandi abbuffate del periodo natalizio. Lory Del Santo, infatti, si è affidata ad una delle diete di Nicola Sorrentino per perdere 3 chili in breve tempo: "Per disintossicarmi, mangiavo a colazione poco latte, cereali integrali e caffè. Come spuntino 10 mandorle e a pranzo minestrone e verdure bollite con salsa di alici. Per cena carne bianca con verdurine".

LORY DEL SANTO CONTRO LO SCANDALO MOLESTIE

Per quanto riguarda, invece, altre dichiarazioni recenti di Lory Del Santo, la showgirl e attrice ha espresso il proprio parere circa lo scandalo molestie, schierandosi, a sorpresa, dalla parte degli uomini e sposando, sostanzialmente, il pensiero già espresso dall'attrice francese Catherine Deneuve. Lory Del Santo ha parlato di "vendette volgari" messe in atto da donne "molto violente". Le dichiarazioni pubblicato dal sito de Il Foglio: "Puntare oggi il dito contro qualcosa che trent’anni fa era considerato lecito mi sembra meschino e schifoso. Sono dalla parte degli uomini. Non mi riconosco in queste donne incattivite, poco sensuali, poco sexy e solitarie". Lory Del Santo, in quest'occasione, ha rilasciato anche altre dichiarazioni che hanno fatto discutere: secondo la showgirl, infatti, negli ambienti omosessuali succederebbero cose addirittura peggiori di quanto già sentito; la Del Santo, inoltre, ha anche aggiunto di essere stata recentemente molestata da un idraulico ma di aver scelto di non denunciarlo.

LE PAROLE DI ERIC CLAPTON

Ovviamente, nella rubrica "A casa di..." di Benedetta Parodi, non si affronteranno temi di questo tenore ma argomenti molto più leggeri. Al contrario di quanto ha fatto recentemente l'ex compagno della Del Santo, l'artista Eric Clapton, che ha nuovamente parlato della morte del figlio Conor, avuto dall'attrice veronese, tragicamente scomparso nel 1991. Durante il programma televisivo Planet Rock, il musicista ha rilasciato queste dichiarazioni: "Dovevo provare a salvarmi, così mi sono recluso per quasi un anno su un'isola dei Caraibi. Scrivevo e suonavo, avevo pochissimi contatti con il mondo esterno". Sempre parlando di dichiarazioni recenti, infine, Lory Del Santo ha pubblicamente difeso la scelta di Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, che ha deciso di andare a lavorare in un supermercato: "Lo prenderei come esempio per tutti quelli che diventano famosi per un’ora e poi vanno in depressione perché aspettano la chiamata che non arriva mai".

