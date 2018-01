Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Un amore nato a piccoli passi: "basi solide per la nostra storia"

Luca Onestini e Ivana Mrazova, innamoratissimi e sempre più uniti: la coppia racconta l'amore nato a piccoli passi dando così basi solide alla relazione.

21 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Luca Onestini e ivana Mrazova

Un amore nato a piccoli passi quello tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Nonostante i tre mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip 2017, l’ex tronista e la modella ceca hanno scelto di non accelerare i tempi concedendosi il tempo necessario per conoscersi meglio e capire i sentimenti che provavano l’uno per l’altra. Dopo aver trascorso due settimane lontani durante il periodo natalizio, i due si sono rivisti capendo di provare qualcosa d’importante l’uno per l’altra. Il primo a fare il primo passo è stato Luca che, dopo averle concesso il tempo necessario per smaltire la fine della sua storia con Alessandro, ha deciso di prendere in mano la situazione. L’ex tronista ha così raccontato come ha conquistato la bellissima Ivana: “A fine dicembre ci siamo baciati. Una sera, dopo cena le ho dichiarato quelli che erano i miei sentimenti e poi l’ho baciata subito… lei mi ha guardato, ha sgranato quegli occhioni… e mi ha dato un altro bacio! E allora… […] Io quando la vedo sono felicissimo!”, ha dichiarato Luca a Verissimo non nascondendo gli occhi a cuoricino e l’amore che prova per Ivana.

RAFFAELLO TONON TESTIMONE DELLA COPPIA

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono usciti allo scoperto solo quando hanno capito di essere davvero innamorati. Oltre ai fans che hanno sempre sperato che tra i due nascesse qualcosa, la persona più felice dell’unione tra Luca e Ivana è sicuramente Raffaello Tonon che ha sempre monitorato la situazione facendo il tifo per l’amico Luca che non ha mai nascosto di provare un sentimento forte per la modella. “Sono contento di questo epilogo, perché ho visto qualcosa che immaginavo e che speravo! Benedico la loro unione perché si vogliono bene, sono stati più forti dell’attrazione di quella luce lì, hanno veramente badato a se stessi e hanno saputo salvaguardare qualcosa di importante!”, ha detto Tonon ai microfoni di Verissimo. In vista di un futuro matrimonio, dunque, il testimone c’è già.

