MARIO FRANCESE/ Chi è il giornalista siciliano che osò sfidare la mafia

Mario Francese è stato un giornalista coraggioso che ha speso tutta la sua vita per smascherare un'attività criminale come quella mafiosa. Questa è la sua storia.

21 gennaio 2018 Francesco Agostini

Mario Francese è stato uno dei più noti girnalisti del secolo scorso, famoso per aver impostato tutta la propria carriera professionale ad una lotta serrata alla mafia. Siciliano, Mario Francese nacque a Siracusa il 6 febbraio 1925, terzo di quattro figli. Gran parte dell'adolescenza il giornalista la passa nel suo paese natale, salvo poi trasferirsi a Palermo dove frequenta il liceo classico. Una volta terminati gli studi liceali, Francese si iscrive all'Università e precisamente ad Ingegneria. Nonostante gli studi, comunque, decide lo stesso di voler ottenere la stabilità economica ed è qui che iniziano le sue prime collaborazioni giornalistiche di rilievo. Gli esordi si devono a una realtà importante come l'Ansa, che lo assume in qualità di telescriventista negli anni Cinquanta. Il contato con l'Ansa fa nascere in lui la passione per un mestiere bello e affascinante come il giornalismo e, infatti, poco dopo verrà assunto dal giornale 'La Sicilia'. Nonostante questo primo approccio importante, però, la stabilità economica per Mario Francese non arriva e dovendo mantenere una moglie e quattro figli, decide di farsi assumere dalla Regione Sicilia come ufficio stampa dell'assessorato ai Lavori pubblici.

MARIO FRANCESE, L'APPRODO A IL GIORNALE DI SICILIA

Nonostante avesse finalmente raggiunto quello che cercava, e cioè un benessere economico importante (per le sue capacità Mario Francese sarà nominato capo ufficio stampa dell'assessorato ai Lavori pubblici della regione), il giornalista siciliano decise di abbandonare il posto fisso per lavorare come reporter per Il Giornale di Sicilia. Nel frattempo, nel 1968, in concomitanza con l'approdo al Giornale di Sicilia, diventa giornalista professionista. Qui comincia la sua carriera vera e propria, dove si specializza in casi giudiziari a stampo mafioso, essendo Francese un intelligente e acuto osservatore della realtà a lui circostante. Iniziano quindi le prime grandi interviste: il siciliano parla con Ninetta Bagarella, la moglie del boss Totò Riina. Ma non solo: si occupa anche di scottanti casi di cronaca mafiosa come, ad esempio, la strage di Ciaculli, oppure l'omicidio del Colonnello Russo. Sono anni roventi questi per Mario Francese che diventa senza ogni dubbio la prima firma del Giornale di Sicilia. Allo stesso tempo, però, il suo nome comincia a infastidire i vertici della Mafia e di Cosa Nostra.

L'OMICIDIO

Un giornalista del genere non poteva certo fare piacere a boss mafiosi del calibro di Totò Riina e Bernardo Provenzano. La sua voce fuori dal coro, irriverente e scomoda, doveva essere in qualche modo tolta di mezzo per evitare guai più grossi. E, purtroppo, fu proprio quel che accadde: il 16 gennaio del 1979, a Palermo, fu assassinato da tre colpi di pistola. In un attimo, quindi, il giornalista che aveva fatto tremare la Mafia non c'era più: Mario Francese era stato assassinato. Il suo assassinio fece da apripista a tanti altri omicidi mafiosi (uno su tutti: Piersanti Mattarella) ma, incredibile ma vero, la sua vicenda rimase ignorata per molto tempo, al punto che venne addirittura archiviata. Un gesto incredibile, a pensarci oggi. Dopo una serie di lotte e battaglie, la questione si risolse solamente nel 2001, quando finalmente i mandanti e gli esecutori vennero puniti. Per l'assassinio di Mario Francese pagarono Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Francesco Madonia, Leoluca Bagarella e Raffaele Ganci. Il movente dell'omicidio, ovviamente, fu lo strenuo impegno del giornalista nello smascherare il vergognoso sistema mafioso.

