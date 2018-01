MARTINA VALCEPINA/ Sognano l'oro olimpico nello short track (Che tempo che fa, 21 gennaio)

Martina Valcepina ospite a Che tempo che fa nella puntata del 21 gennaio: Fabio Fazio intervista la "mamma volante" che sogna l'oro olimpico nei 1500 metri

21 gennaio 2018 Fabio Belli

Martina Valcepina

Il prossimo 9 ottobre a Pyeongchean, in Corea del Sud, prenderanno il via le Olimpiadi Invernali, e ci sarà spazio per alcuni atleti dello sport italiano come Martina Valcepina che tra grandi sacrifici, allenamenti costanti e una vita senza gli eccessi dei calciatori, vivono il loro sogno olimpico con grande intensità. Nella puntata di “Che tempo che fa” di domenica 21 gennaio, Fabio Fazio la intervisterà una delle possibili protagoniste della rassegna olimpica tra poco più di due settimane. Martina Valcepina, mamma di due splendidi figli e per questo chiamata la “mamma volante” in virtù della sua specialità. Martina Valcepina si è infatti recentemente laureata campionessa europea di short track, il pattinaggio veloce che riesce a regalare grande adrenalina agli appassionati. Titolo continentale ottenuto peraltro precedendo un’altra atleta azzurra considerata una vera campionessa della specialità, Arianna Fontana. Le due sognano di ripetersi a Pyongcheang, vedremo in quale ordine.

"UNA SOFFERENZA STAR LONTANA DAI FIGLI"

A 25 anni, Martina Valcepina è sicuramente un esempio per la sua capacità di saper essere mamma e al tempo stesso lavorare duramente per rincorrere l’oro olimpico. In un’intervista recentemente rilasciata al quotidiano Il Giorno ha parlato di questa sua doppia necessità e della sua capacità di barcamenarsi tra le varie responsabilità: “" Il Centro Federale è ormai da anni a Courmayeur, ma per fortuna a pochi passi dal palazzetto del ghiaccio c’è una sorta di kinder garden dove posso lasciare Rebecca e Camilla quando le porto con me, perché altrimenti vanno all’asilo, a Bormio, dove vivo. Ma poi mi mancano…sono appena tornata dalle ultime tappe di Coppa del Mondo, non le vedevo da due settimane. Una sofferenza”. I 1500 metri sono la sua specialità e lo saranno anche a Pyongcheang: Fabio Fazio a Che tempo che fa cercherà di carpire segreti e abitudini di una campionessa abituata a stare sotto la luce dei rifiettori... solo una volta ogni quattro anni.

