Maradona Jr/ Il figlio di Diego presto papà: “E' maschio, lo chiamerò come lui” (Domenica Live)

21 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Maradona Jr a Domenica Live

Diego Armando Maradona diventerà nonno: il figlio, nato dalla relazione dell'ex Pibe de Oro con Cristiana Sinagra, diventerà presto papà. E oggi sarà ospite di Domenica Live per parlare della gravidanza della compagna, oltre che della reazione del padre. Barbara d'Urso lo intervisterà in esclusiva per scoprire dettagli e retroscena di colui che sarà il nuovo membro della famiglia. Un nipote napoletano per l'ex fuoriclasse: sì, sarà un maschio. Lo ha annunciato lo stesso Diego junior, che ha intenzione di tramandare anche il nome, oltre che il cognome, del padre. «Sarà un maschio e lo chiamerò Diego Matias», ha dichiarato nei mesi scorsi, come riportato dal sito del giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. La reazione di Maradona? Il figlio ha raccontato che è entusiasta all'idea di diventare nonno: «Lui è ovviamente felicissimo. Avevo promesso a mio padre che gli avrei dato il suo nome». E così il legame tra Maradona senior e la città di Napoli si stringerà ulteriormente.

MARADONA JR A DOMENICA LIVE: “PRESTO SARÒ PAPÀ”

Un altro Diego Maradona, chissà se bravo come il nonno. I tifosi del Napoli aspetteranno di vederlo crescere, a patto che voglia seguire le orme del nonno. In effetti è un po' presto per parlarne... Di sicuro Diego junior non ha avuto fortuna nella carriera da calciatore, nonostante gli inizi nel settore giovanile del Napoli, magari ci riuscirà il nipote Diego Mattias. «Gli ho parlato al telefono, era davvero felice», aveva dichiarato nei mesi scorsi Diego junior. Magari ci sarà modo di vedere più spesso Maradona senior in Italia. L'ex Pibe de Oro è stato l'ultima volta in città a luglio per la consegna della cittadinanza onoraria. In questa circostanza ha ritrovato pure l'intesa con Cristiana Sinagra, donna da cui ha avuto Diego junior, presente peraltro alla cena di gala in programma al ristorante Villa D'Angelo. Oggi invece suo figlio Diego junior sarà a Domenica Live per parlare del figlio che sta per accogliere nella sua vita.

