MARINA RIPA DI MEANA/ Andrea Cardella presenta i genitori Vincenzo e Gianna e la sorella (Domenica Live)

Marina Ripa di Meana, i segreti di famiglia svelati dal figlio adottivo Andrea Cardella: i suoi veri genitori in studio da Barbara d'Urso nella puntata di oggi di Domenica Live.

21 gennaio 2018 - agg. 21 gennaio 2018, 14.26 Emanuela Longo

Marina Ripa di Meana

Il dibattito che ha aperto la puntata odierna di Domenica Live è stato dedicato ai "segreti di famiglia". Tra gli ospiti, abbiamo trovato Paola Caruso, Francesca De André, Andrea Cardella, figlio adottivo di Carlo e Marina Ripa di Meana, e Manuela Villa. In questa puntata di Domenica Live, Andrea Cardella ha deciso di presentare al pubblico di Canale 5 la sua vera famiglia, i genitori naturali e la sorella. Cardella, inizialmente, però, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di salute di Carlo Ripa di Meana: "Sta andando avanti...". Carlo Ripa di Meana ha parlato, per la prima volta, dopo la morte della moglie, al settimanale Oggi: "Quando ci rincontreremo dall'altra parte, ci rimetteremo sicuramente insieme". In studio, Cardella ha commentato così: "Carlo le disse proprio questa frase". Cardella ha presentato i suoi genitori naturali, Vincenzo e Gianna, e la sorella Franca, in un servizio andato in onda successivamente. Le dichiarazioni della sorella Franca: "All'inizio c'era perplessità, poi andò tutto per il meglio. Con mia sorella acquisita Lucrezia, ho rapporti tranquilli". La madre Gianna, invece, ha rilasciato queste dichiarazioni: "A Marina, ho detto "Stavo per morire per mio figlio. Trattamelo bene"". (Aggiornamento di Fabio Morasca)

ANDREA CARDELLA A DOMENICA LIVE

La trasmissione Domenica Live con Barbara d'Urso non accenna a spegnere i riflettori su Marina Ripa di Meana, la cui morte ha lasciato un enorme vuoto nella vita di parenti ed amici, tra cui quella di Andrea Cardella. Quest'ultimo, dopo essere stato suoi assistente per 30 anni, cinque anni fa divenne il figlio adottivo di Carlo e Marina. Una decisione, quella presa dai coniugi Ripa di Meana, che l'uomo ancora oggi non riesce a spiegarsi fino in fondo. Lui, di fatto, ha ancora i suoi veri genitori e proprio oggi saranno ospiti nello studio della trasmissione della domenica pomeriggio di Canale 5 per raccontare il loro punto di vista. Intervistato dal portale Gay.it, Cardella ha spiegato come la sua famiglia d'origine prese la notizia della sua adozione: "Fu un fulmine a ciel sereno anche per loro, ma quando capirono le ragioni, si tranquillizzarono". Ad Andrea, infatti, Marina e Carlo spiegarono che intendevano farlo perché, grazie a quel cognome avrebbe potuto godere di un futuro migliore, e probabilmente anche come una sorta di "ricompensa" dopo i meravigliosi e lunghi anni trascorsi insieme, "tra gioie, dolori e tante battaglie". Andrea era stato già ospite nella precedente puntata di Domenica Live, durante la quale aveva a lungo parlato del suo rapporto con la madre ed il padre adottivi, svelando anche alcuni aneddoti interessanti, come ad esempio la decisione di Marina di salutare il marito qualche sera prima di decidere di andarsene, organizzando una cena in famiglia.

MARINA RIPA DI MEANA, I SEGRETI DI FAMIGLIA

I segreti di famiglia di Marina Ripa di Meana saranno nuovamente al centro della nuova puntata di Domenica Live, che ospiterà per la prima volta i veri genitori del figlio adottato. Nel corso dell'appuntamento non mancheranno le nuove esclusive, come quelle già rivelate nella precedente puntata direttamente da Andrea Cardella, il quale raccontò come avvenne il suo primo incontro con Marina Ripa di Meana: "L'ho conosciuta tramite un'amica di famiglia dei genitori per i quali lavoravo. Andai a casa sua: era la mia icona e non ci speravo proprio. Dopo una settimana, cominciai a lavorare per lei". Nella stessa occasione aveva chiarito di essere il figlio adottivo solo di Carlo anche se Marina firmò come moglie. A proposito dei suoi genitori naturali che oggi parleranno per la prima volta in uno studio televisivo, Andrea aveva spiegato, sempre rispetto alla sua adozione: "Inizialmente dissero di no, poi furono d'accordo". Oggi saranno loro direttamente a spiegare come mai, alla fine, decisero di approvare la scelta dei coniugi Ripa di Meana, giunta a sorpresa anche per lo stesso Andrea.

© Riproduzione Riservata.