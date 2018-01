Martina Corgnati/ La figlia di Milva da Barbara d'Urso: “Merita un premio alla carriera” (Domenica Live)

Martina Corgnati a Domenica Live: la figlia di Milva da Barbara d'Urso. “Merita un premio alla carriera”, ha dichiarato recentemente. Lo ritirerà al Festival di Sanremo? Le ultime notizie

21 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Martina Corgnati a Domenica Live (Foto: LaPresse)

Martina Corgnati, figlia della grande Milva, sarà ospite oggi di Domenica Live. Nelle ultime settimane ha fatto discutere per il duro sfogo contro gli italiani: sostiene che abbiano dimenticato sua madre. «Hanno la memoria corta. Si sono dimenticati di mia madre, una delle più grandi artiste del nostro Paese», aveva dichiarato al settimanale Oggi. Il caso è scoppiato in seguito all'appello di Cristiano Malgioglio, il quale ha proposto a Claudio Baglioni di consegnare un premio alla carriera a Milva in occasione della prossima edizione del Festival di Sanremo. «Siamo molto grate a Cristiano Malgioglio che ha proposto un premio alla carriera: sarebbe sacrosanto. Mia madre ha avuto un ruolo fondamentale nella storia di Sanremo, e non solo». Oggi, dunque, Martina Corgnati ripercorrerà le tappe di questo caso nello studio di Barbara d'Urso, oltre che quelle della straordinaria carriera di sua madre. Chissà se uscirà allo scoperto in merito all'organizzazione dell'eventuale ritiro del premio: Milva potrebbe non farlo in prima persona, ma in videocollegamento. In molti però si augurano di vedere quel riconoscimento tra le sue mani.

LA FIGLIA DI MILVA A DOMENICA LIVE: IL CASO DEL PREMIO ALLA CARRIERA

Le adesioni all'appello di assegnare a Milva il premio alla carriera al prossimo Festival di Sanremo sono state tante e anche importanti. C'è ad esempio quella del Piccolo Teatro, appassionata ed entusiastica. Il direttore del teatro nazionale, Sergio Escobar, non ha avuto alcuna esitazione nell'esprimere la sua adesione: «È un premio che Milva merita per tutta la sua storia artistica che per un tratto importante condivise con noi, con Giorgio Strehler. Sostengo l'appello anche personalmente», ha dichiarato recentemente, come riportato da La Repubblica. Una bella idea dunque: «Sarebbe importante anche per il Festival perché un riconoscimento a Milva è un omaggio alla musica italiana sia popolare che colta». Quella di Sergio Escobar è l'ultima, in ordine di tempo, e sicuramente la più importante adesione dopo quelle di molti esponenti del mondo dello spettacolo e della musica, come Don Backy e Alba Parietti. Cosa farà il direttore artistico e conduttore del Festival, Claudio Baglioni?

