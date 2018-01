NEW IN TOWN/ Su Rai Movie il film con Renee Zellweger (oggi, 21 gennaio 2018)

New in Town, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 21 gennaio 2018. Nel cast: Renee Zellweger, Harry Connick Jr. e Siobhan Fallon, alla regia Jonas Elmer. Il dettaglio della trama.

21 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai Movie

NEL CAST RENEE ZELLWEGER

New in Town, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola americana di genere commedia e sentimentale conosciuta in Italia anche con il titolo New in Town - Una single in carriera ed è stata realizzata negli Stati Uniti nel 2009 dalla casa cinematografica Gold Circle Films in collaborazione con la Safran Company e la Edmonds Entertainment per la regia di Jonas Elmer che si basa su un soggetto e sulla sceneggiatura di C. Jay Cox e Ken Rance. Le musiche della colonna sonora sono state composte da John Swihart mentre nel cast sono presenti tantissimi attori piuttosto conosciuti come Renee Zellweger, Harry Connick Jr., Siobhan Fallon, J. K. Simmons, Mike O’Brien e Frances Conroy. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NEW IN TOWN, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Lucy è una giovane ed affascinante dirigente americana residente a Miami. Una donna di bello aspetto che per aver messo al primo posto sempre il proprio lavoro si ritrova ad essere ancora single. L’altra faccia della medaglia è che Lucy è riuscita a far carriera all’interno di una importante azienda diventandone una delle dirigenti di punta. Il suo apporto viene talmente apprezzato che la proprietà della azienda decide di affidarle un compito quanto mai dedicato ed ossia raggiungere in una sperduta cittadina dello stato del Minnesota, una filiale dell’azienda che in ragione di un conto economico in continua perdita deve essere chiusa. Un compito non semplice anche perché gran parte della cittadinanza lavora all’interno dell’azienda e quindi si ritroverebbe di colpo senza mezzo di sostentamento. Lucy come sempre nella propria carriera non batte ciglio dinnanzi al compito assegnatole ed immediatamente si mette in viaggio per raggiungere la cittadina indicata. Nel centro del Minnesota troverà una situazione climatica ben differente da quella a cui era abituata a Miami ed infatti il gelido inverno si sta facendo sentire oltre modo coprendo il tutto con uno spesso manto di neve. Accolta in maniera quanto mai calorosa dalla segretaria e dal resto della cittadinanza anche se in maniera poco elegante secondo i canoni a cui era abituata, Lucy prende immediatamente ad occuparsi della vicenda in effetti rendendosi conto come il bilancio non lasci speranza per una possibile salvezza dell’azienda. Naturalmente non appena i dipendenti vengono a sapere del motivo del suo viaggio, iniziano a dimostrarsi ostile nei suoi confronti senza tuttavia incorrere nell’odio. Questa esperienza cambierà enormemente il carattere di Lucy che si renderà conto di come i rapporti umani siano la cosa più importante arrivando ad infischiarsene del compito a lei affidatole trovando un modo per salvare l’azienda. Inoltre, inizierà una bella ed appassionante storia d’amore con Ted, un affascinante papà single e capo del sindacato locale.

