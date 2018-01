PAOLA CARUSO PIANGE A DOMENICA LIVE/ Video, ex Bonas di Avanti un altro: sono stata adottata!

Paola Caruso piange a Domenica Live, video: l'ex Bonas di Avanti un Altro racconta la sua storia dall'adozione al meraviglioso rapporto con i suoi genitori e scoppia in lacrime.

21 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Paola Caruso piange a Domenica Live, video

Nella vigilia dell'inizio de L'Isola dei Famosi 2018 è stata invitata a Domenica Live Paola Caruso che del programma è stata una stella nel passato. Al microfono di Barbara D'Urso su Canale 5 la ragazza ha deciso di aprirsi, raccontando anche diverse situazioni importanti della sua vita. Paola Caruso poi è scoppiata a piangere raccontando la sua infanzia, spiega: "Sono stata adottata e penso di aver avuto dei genitori perfetti. Non avrei mai voluto una madre e un padre differenti dai miei. Non mi hanno mai detto che sono stata adottata, l'ho scoperto quando avevo tredici anni perché me l'ha detto la mia migliore amica. I nostri genitori erano amici e anche lei era stata adottata. Poi abbiamo perché ci piaceva lo stesso ragazzo". Paola Caruso ricorda anche quell'episodio in maniera amara: "Le dissi una cosa molto brutta e cioè che non poteva prendere quel ragazzo perché era stata adottata. In quel momento mi sono venuti dei flash. In casa mia sono tutti scuri e io bionda con gli occhi chiari. Ho reagito malissimo all'epoca e miei non mi dissero niente perché avevano paura di perdermi". Sicuramente è stato un momento molto commovente con Paola Caruso che ha voluto mostrare tanto della sua vita personale. CLICCA QUI PER IL VIDEO

LA CARRIERA DELLA BONAS

Paola Caruso è nata a Catanzaro il 17 gennaio del 1985, ha quindi compiuto trentatré anni pochi giorni fa. Laureata in Giurisprudenza la ragazza ha ottenuto grandissimo successo come Bonas ad Avanti un altro di Paolo Bonolis. Quell'esperienza l'ha lanciata a L'Isola dei Famosi dove la ragazza ha fatto innamorare milioni di italiani non solo per il suo splendido corpo, ma anche per la simpatia naturale e quella risata inconfondibile. Ragazza sempre positiva ha preso parte a diversi programmi dopo aver partecipato al reality show di Canale 5. E' stata infatti per esempio nella giuria di Selfie - Le cose cambiano, programma che ha sancito il ritorno in televisione di Simona Ventura alla conduzione. L'anno passato ha partecipato all'edizione spagnola de L'Isola dei Famosi, ma è stata eliminata alla prima puntata. Gli editori conoscevano però le potenzialità del suo personaggio e infatti hanno deciso di farla tornare spesso come zombie.

