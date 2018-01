PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 21 gennaio 2018 : il Capricorno non si deve accontentare

Oroscopo Paolo Fox, oggi domenica 21 gennaio 2018: previsioni segno per segno. Il Capricorno non si deve accontentare, Sagittario in difficoltà, Capricorno in attesa di novità importanti.

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 21 GENNAIO 2018

Osserviamo ora i segni zodiacali uno per uno nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Lo facciamo partendo da Capricorno e Acquario. Il Capricorno non si deve accontentare un oroscopo positivo per ottenere le cose. I nati sotto questo segno iniziano da giovanissimi a lavorare, consapevoli del fatto che più ci si impegna e più si avrà. Se qualcuno tarda non avrà stimoli perché è molto importante credere nelle cose che si fanno. In un periodo buono possono capitare cose importanti e più occasioni, sta a questi scegliere quella giusta. Venere è nel segno dell'Acquario e molti pianeti sono favorevoli. Per l'approccio con gli altri le stelle non sono conflittuali. E' un anno positivo per chi vuole iniziare un nuovo lavoro. Assieme al Leone e al Toro a maggio ci sarà da fare una scelta importante o forse chiudere o migliorare un rapporto dl lavoro, comunque migliorarlo. Chi fa lo stesso lavoro da tempo cerca qualcosa di più. Non si deve demordere.

SAGITTARIO DIFFICOLTÀ FISICHE, SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni da considerarsi in difficoltà per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il segno del Sagittario è governato da Giove, legato a un certo libertinaggio. Non tutti non sono fedeli, ma qualcuno si può guardare attorno. Recupero che arriva martedì e mercoledì, ma al momento la situazione anche dal punto di vista fisico non è ottimale. In questa domenica qualcuno potrebbe accusare anche qualche acciacco di troppo. Una situazione di riferimento arriverà a breve per i nati sotto il segno del Capricorno. Periodo buono per le coppie che si vogliono bene, ma nonostante questo è un periodo in cui alcune complicazioni portano a vivere momenti senza risposte. Presto si troverà la situazione proprio grazie all'arrivo di una stabilità, ma non si riesce a vivere il tutto con il giusto ottimismo che in passato era l'aspetto giusto per dare una risposta già sul campo.

ARIETE IN NETTA RIPRESA, SEGNI IN CRESCITA

Partiamo con la nostra analisi dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 21 gennaio 2018, dai segni zodiacali considerati in crescita. Lo possiamo fare ascoltando quanto raccontato dal noto astrologo ai microfoni di LatteMiele. Grande energia per il segno dell'Ariete che si è ripreso dopo un inizio di mese molto complicato. C'è la volontà di fare le cose nella maniera giusta cercando una buona reazione. Luna positiva per quanto riguarda i nati sotto il segno del Cancro che trova positivi anche Giove e Marte, pronti a regalare delle soddisfazioni. C'è chi sta trovando una risposta anche se precedentemente ha perso le staffe. Ora è il momento di trovare una reazione e ci si trova di fronte a una risposta davvero interessante. Recupero anche per lo Scorpione che ha vissuto una crisi ma ora sembra essere pronto a rialzarsi. Dal punto di vista psicofisico arriverà una risposta che non ci si aspettava e che permetterà di fare veramente dei bei progressi.

