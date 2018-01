PEPPINO DI CAPRI/ Video, l'ex moglie Roberta: "Era gelossisimo, mi faceva delle scenate..." (Domenica In)

Video, Peppino di Capri ripercorrerà all'interno del programma televisivo Domenica In tutta la sua carriera. tra amori focosi e scenate di gelosia.

21 gennaio 2018 Francesco Agostini

Peppino Di Capri (web)

Peppino di Capri sarà ospite dell'importante programma Rai Domenica In, dove il cantante potrà ripercorrere la sua brillante carriera alla veneranda età di quasi ottant'anni. Il famoso cantante campano, all'anagrafe Giuseppe Faiella, ha segnato la storia della canzone italiana con tanti pezzi famosissimi che, ancora oggi, vengono suonati e apprezzati in tutto il nostro Bel Paese. A tal fine dobbiamo ricordare almeno due brani come Champagne e Roberta, due veri e propri capisaldi della canzone melodica italiana. Peppino di Capri è un grande musicista e, proprio per questo motivo, è bene sottolineare quanto abbia innovato da un punto di vista musicale il nostro pop. Da una parte, infatti, il campano settantottenne è riuscito a matenere i caratteri fondamentali della melodia italiana, ma, dall'altra, ha saputo fare sue le influenze U.S.A. rimodellandole e adattandole come meglio poteva. Per questo motivo i suoi pezzi hanno avuto grandissimo successo negli anni sessanta, un periodo florido per l'Italia, sia per ciò checoncerne la finanza (il cosiddetto 'boom economico'), sia per la musica.

PEPPINO DI CAPRI, IL RICORDO DI ROBERTA

Come dicevamo in pecedenza, uno dei brani più famosi del cantautore e attore campano è Roberta. Il tiolo di questo meraviglioso pezzo non è stato scelto a caso ma è riferito al primo amore di Peppino di Capri, una modella di nome Roberta per l'appunto. La storia tra i due durò qualche anno prima di terminare, e la coppia ebbe anche un figlio. Ecco cosa ha raccontato al sito internet Gossipetv.com riguardo all'amore con il musicista: "All'epoca ero una delle modelle più pagate d'Italia. Con Peppino ci incontrammo una sera ad una festa data da Angelo Rizzoli, lui suonava il pianoforte. Appena mi vide iniziò subito a farmi una corta spietata. Dopo un po' andammo a vivere insieme, a Roma. Lui si esibiva nei night per circa 2.500 lire a sera ed era gelossisimo di me, anche troppo. Ricordo che una volta mi fece una scenata tremenda solo perché l'Avvocato Gianni Agnelli si era 'permesso' di farmi i complimenti per la mia splendida voce." Roberta è stata il primo amore di Peppino di Capri ma il musicista campano, una volta terminato il rapporto, ha avuto modo di rimettere in sesto la sua vita accompagnandosi con un'altra donna.

LA SECONDA MOGLIE

In seguito alla fine del suo rapporto amoroso con Roberta, Peppino di Capri si risposò con un'altra donna di nome Giuliana. Se la prima era una modella, la seconda era un biologa, quindi molto lontano dal mondo dello spettacolo e della musica. Da Giuliana il musicista ha avuto due figli che, chi in un modo chi in un altro, hanno seguito la sua strada: Edoardo e Dario. Dario, probabilmente per differenziarsi dal padre e avviare una vita artistica tutta propria, ha voluto darsi un nome d'arte e adesso si chiama Dario Castiglio. Lavora in tantissime fiction italiane ed è un attore di successo. Tra le tante ricordiamo RIS oppure Distretto di polizia. L'altro figlio, invece, Edoardo, ha ripreso il lato principalmente musicale dal padre, visto che vive all'estero e suona in una bad chiamata i The Kitsh. Entrambi i figli, quindi, hanno fatto dell'arte la loro vita, esattamente come Peppino di Capri ha fatto nel corso della sua lunghissima e fortunata carriera. A Domenica In lo vedremo di nuovo in azione e siamo certi che il pubblico sarà contentissimo di riascoltare vecchi brani che hanno fatto la storia.

© Riproduzione Riservata.