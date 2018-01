Pilar Abel Martinez/ È la figlia di Salvador Dalì? Il Dna smentisce la cartomante (Domenica Live)

Pilar Abel Martinez, la presunta figlia di Salvador Dalì smentita dal Dna, ma la donna prosegue nella sua battaglia a caccia della verità. Oggi ospite di Domenica Live.

21 gennaio 2018 Emanuela Longo

Pilar Abel Martinez è oggi tornata in Italia, ospite di Domenica Live in vista di una grande esclusiva internazionale annunciata dalla conduttrice Barbara d'Urso. La donna, già ospite in passato del programma di Canale 5, aveva spiegato di essere la figlia biologica di Salvador Dalì, il grande maestro del surrealismo. La 61enne spagnola, ex cartomante, non avrebbe dubbi: è il lui suo padre. Per questo, un giudice aveva richiesto la riesumazione della salma di Salvador Dalì al fine di poter eseguire il test del Dna che però avrebbe smentito la paternità. Sulla vicenda si era espressa anche Amanda Lear che aveva definito la donna "una mitomane", "una pazza", esprimendo parole molto dure contro Pilar ma anche il giudice che aveva affrontato il caso. La Martinez aveva portato avanti la sua battaglia ed anche ora che il Dna avrebbe smentito di essere la figlia del grande artista, pare non riuscire a fermare la donna, più che mai intenta a non arrendersi. Oggi si dice contenta perché la giustizia, a suo dire, avrebbe fatto il suo corso accogliendo il suo ricorso ed ora è pronta a chiedere una nuova riesumazione della salma dell'uomo che lei continua a definire suo padre biologico.

PILAR ABEL MARTINEZ, BATTAGLIA IN CORSO: È FIGLIA DI DALÌ?

Dopo le durissime parole di Amanda Lear, secondo la quale Pilar Martinez avrebbe avviato la sua battaglia solo per entrare in possesso della maxi eredità di Salvador Dalì, la donna aveva replicato nel corso di una sua passata ospitata televisiva a Domenica Live: "Sono pazza come mio padre, che sia benedetta la mia pazzia". Pilar aveva spiegato di non aver mai conosciuto di persona Amanda, sebbene sia molto celebre nel suo Paese. Nonostante i numerosi test del Dna, aveva spiegato al programma di Barbara d'Urso da dove provenisse la sua continua insistenza nella ricerca di una verità che, secondo la scienza sarebbe già stata smentita. "Perché la parola di mia madre vale più di tutto il resto", aveva detto, concetto ribadito anche nella puntata di oggi. Finora, invece, non avrebbe mai accennato al delicato argomento dell'eredità ma stando alle sue ultime spiegazioni potrebbe essere pronta ad un risvolto della vicenda che lascerebbe spazio ad un importante colpo di scena.

